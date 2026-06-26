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Фолксваген планира да укине 100.000 радних мјеста и затвори четири фабрике у Њемачкој

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 12:05

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Фолксваген
Фото: Pixabay/Egroe

Извршни директор компаније Фолксваген Оливер Блум планира да укине до 100.000 радних мјеста и обустави производњу у четири њемачке фабрике, објавио је немачки бизнис портал Манагер Магазин.

План подразумијева и смањење планираних инвестиција за око 15 одсто, како преноси Ројтерс, на нешто више од 130 милијарди евра (148 милијарди долара) у наредних пет година.

Фолксваген такође планира да обустави производњу у фабрикама у Хановеру, Цвикауу и Емдену, као и у фабрици компаније Ауди у Некарсулму, када постојећи модели возила буду повучени из производње.

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Предложене мјере ишле би даље од постојећег програма смањења броја запослених за 50.000 радника и долазе упркос споразуму са синдикатима из 2024. године, којим је искључено затварање фабрика у Њемачкој током ове деценије. Како наводе, портпарол компаније Фолксваген одбио је да коментарише "поверљиве документе", наводећи да ће се одлуке разматрати и одобравати у органима управљања компаније.

(Танјуг)

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Тагови :

Аутомобил

Фолксваген

Њемачка

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