Скандал! Скинули заставу Српске са јарбола, па је запалили

Аутор:АТВ редакција
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На друштвеним мрежама појавио се видеоснимак на којем се види како је група хулигана скинула заставу Републике Српске с јарбола, након чега су исту запалили, пише Црна-хроника.
Према писању поменутог портала, застава се налазила на јарболу постављеном уз ентитетску линију између Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске у близини Дариве.
На снимку се види како младићи уклањају заставу, а потом је пале, што је изазвало бројне реакције и коментаре на друштвеним мрежама.
За сада није познато када је тачно снимак настао нити да ли је случај пријављен надлежним полицијским органима. Такође, није познато да ли је покренута истрага ради утврђивања идентитета особа које се доводе у везу с овим догађајем.
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