Logo

Скандал! Скинули заставу Српске са јарбола, па је запалили

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 11:27

Коментари:

10
Хулигани запалили заставу Републике Српске
Фото: Screenshot/Youtube/Crna Hronika

На друштвеним мрежама појавио се видеоснимак на којем се види како је група хулигана скинула заставу Републике Српске с јарбола, након чега су исту запалили, пише Црна-хроника.

Према писању поменутог портала, застава се налазила на јарболу постављеном уз ентитетску линију између Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске у близини Дариве.

На снимку се види како младићи уклањају заставу, а потом је пале, што је изазвало бројне реакције и коментаре на друштвеним мрежама.

За сада није познато када је тачно снимак настао нити да ли је случај пријављен надлежним полицијским органима. Такође, није познато да ли је покренута истрага ради утврђивања идентитета особа које се доводе у везу с овим догађајем.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Застава Републике Српске

видео снимак

Босна и Херцеговина

хулигани

Коментари (10)

Прочитајте више

Преврнуо се кампер на ауто-путу у Словенији

Регион

Преврнуо се кампер на ауто-путу у Словенији - ВИДЕО

2 ч

0
Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Хроника

Избио пожар у фабрици намјештаја, настала велика материјална штета

2 ч

0
Манастир Фенек, мушки манастир у Епархији сремског Српске православне цркве

Србија

Сви хрле у овај манастир из 15. вијека: Вјерује се да исцјељује најтеже бољке

2 ч

0
киша невријеме падавине обилне

Свијет

Наређена хитна евакуација преко два милиона људи: Јапан на удару стравичних олуја

2 ч

0

Више из рубрике

Сарајево смог магла

БиХ

Гдје је јутрос нездрав ваздух?

3 ч

0
Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић

БиХ

Вулић: Изетбеговићеве пријетње тест за Тужилаштво, Додик брана очувања Српске

4 ч

1
Цвијановић одговорила на пријетње: Ништа још није завршено

БиХ

Цвијановић одговорила на пријетње: Ништа још није завршено

17 ч

0
Цвијановић: У свијету виде да Српска брани своју уставну позицију

БиХ

Цвијановић: У свијету виде да Српска брани своју уставну позицију

17 ч

1

  • Најновије

13

48

Почео увиђај након експлозије у погону Жељезаре Зеница

13

39

Минић: Згрожен сам снимком паљења заставе Републике Српске

13

34

Опрез при уласку у воду: Због једне грешке се најчешће дешава срчани удар

13

14

Да ли се пости на Видовдан?

13

10

Фудбалер погинуо док је пливао у језеру

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима