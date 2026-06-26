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Гдје је јутрос нездрав ваздух?

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 10:01

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Сарајево смог магла
Фото: Anadoly Agency

Ваздух је јутрос нездрав за осјетљиве категорије становништва у Какњу, док је у више градова у БиХ забиљежен умјерено загађен ваздух, показују подаци објављени на страници "Зрак.екоакција".

Према мјерењима у 9.00 часова, индекс квалитета ваздуха у Какњу износио је 111, због чега се осјетљивим категоријама становништва препоручује смањен боравак и физичка активност на отвореном, док се осталима савјетује да избјегавају дужа и већа физичка напрезања на отвореном.

Ваздух је умјерено загађен у Илијашу са индексом 95, Мостару 83, Добоју 80, Зеници и Гацку 75, Сарајеву 74, Маглају 72, Броду 71, Тузли 70, Вогошћи и Високом 67, Бањалуци и Приједору 65, на Иван седлу 64, Живиницама 61, Требињу 56 и Тешњу 53.

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Према скали индекса квалитета ваздуха, вриједности од нула до 50 означавају добар квалитет ваздуха, од 51 до 100 умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе становништва, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав, а изнад 300 представљају опасност по здравље, пише Срна.

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Тагови :

нездрав ваздух

Какањ

Квалитет ваздуха

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