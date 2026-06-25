Цвијановић: У свијету виде да Српска брани своју уставну позицију

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић осврнула се на реакције из ФБиХ након изјаве израелског министра спољних послова Гидеона Сара о потреби заштите хришћана у БиХ, поручивши да се у свијету препознаје чињеница да Република Српска годинама трпи ударе кроз одузимање надлежности и умањивање њеног уставног капацитета.
Она поручује да у БиХ живе конститутивни народ и ако се један или два морају борити за очување своје уставне позиције, онда вас људи доживљавају на начин да је ваша позиција угрожена. Тиме онда и јесте у политичком смислу неко ко бива обесправљен.
"Ми у БиХ смо преживјели различите фазе. У свим фазама удари су били усмјерени на Републику Српску, у једном периоду и на Хрвате. Све што се дешавало овдје било је на штету Републике Српске. Одузимане су надлежности, умањиван је капацитет Српске. Некоме је сметало и хтио је да проводи централистичку агенду гдје ми све више губимо, а све више добија то што они зову "државни ниво". Отуда се у свијету и препознаје та изјава и чињеница да нисте равноправни ако вам неко нешто стално одузима и покушава умањити ваше капацитете", каже Цвијановић.
Она истиче да у Израелу као и сваком другом мјесту на свијету постоји свијест о томе да постоје хришћани и муслимани који живе заједно у БиХ.
"Министар иностраних послова Израела говорио је с аспекта да ви морате да се браните или да хоћете да сачувате нешто своје, а да вам се то стално одузима и то је чињеница. Знамо како је Дејтонски мировни споразум предвидио улогу ентитета и конститутивни народа. Ако поредите то што смо добили у Дејтону и за шта смо дали сагласности са овим данас у чему живимо, видјећете да бројне надлежности које су пренесене на ниво БиХ. Чак ни то не би било спорно да је то ствар договора, али је проблем злоупотреба нечега гдје сте договором ушли у неки аранжман, а онда је то неко злоупотријебио. Ми се боримо против злоупотребе".
Цвијановић истиче да су све измјене које су се дешавале биле убачене у машину која се зове злоупотреба и да и дан данас постоје тешке злоупотребе на нивоу БиХ и да је она као српски члан Предсједништва БиХ била изложена дискриминацији од стране оних који треба да буду сервис Предсједништва.
"Мене су малтретирали у односу на остале чланове Предсједништва БиХ. Ако напишем писмо, неће га послати. У Министарству спољних послова су ми рекли ако пишем честитку или саучешће да ће прослиједити, али ако пишем неком другом државнику, неће прослиједити. Нашла сам начин како се томе одупријети и како стићи до тих адреса да им објасним. Нисам некултурна да пишем директно, присиљена сам да вам кажем директно да ови људи блокирају моју комуникацију са вама. Након неког времена сви су почели да примају моја писма и да их третирају нормално", каже Цвијановић.
Говорећи о нападима из ФБиХ јер на састанцима у Израелу није било заставе БиХ, Цвијановић кратко: "Обратите се домаћину".
"Пишите протестне ноте коме хоћете. Немам ништа с тим, неки су изложили заставе БиХ, неки само Републике Српске. Када дођете у Америку и одете у Конгрес, видите тачно одакле долази тај члан конгреса. Код њега је застава и САД и савезне државе. Колега Бећировић се тамо сликао и правио састанке и није било никаквих застава. И то је у реду. Праве галаму шта год да урадимо. То нас не погађа, то показује њихову неспособност да нешто што је заједничко држе на нивоу заједничког. Ако имају узурпаторске активности, нека се не изненаде када их неко третира на начин како их третира. А БиХ не третирају на фин начин. Немају више мјеру да добијају кредибилитет. Имали смо бројне састанке у којима су у Министарство спољних послова износили своје ставове, а требали су процедурално да прођу кроз неку активност и прибаве мишљење за тако нешто", каже Цвијановић.
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