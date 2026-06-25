Додик: Имам подршку народа, бошњачким политичарима то смета

Аутор:АТВ редакција
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Лидер СНСД-а Милорад Додик оцијенио је да су бошњачки политичари исцрпили све лажне могућности, од правосуђа, странаца и осталог, да би га уклонили из политике, али да је то немогуће јер има подршку народа.
Додик је рекао да бошњачким политичарима то смета, те одатле и изјава лидера СДА Бакира Изетбеговића да се "Додик мора ријешити неком силом".
"Покушао је невјешто да се брани како је мислио на Суд БиХ. Суд није примјењивао силу, отишао сам тамо. Значи, он очекује неку другу силу. Питао сам га да ли ми пријети, каже - `Боже сачувај`. Питам га могу ли очекивати твоје муџахедине да сада јурну на моју главу. Каже - `Боже сачувај`. Имаш ли иједан одговор, осим Боже сачувај? Да или не? Избјегао је да каже", навео је Додик.
БиХ
Изетбеговић прво позивао на уклањање Додика силом, а онда на правосуђе БиХ
Он је напоменуо да је остао активан у политици, да има подршку народа, иако неће бити кандидат ни за једну појединачну функцију.
"Ко функцију сматра као свој главни догађај у политици – у озбиљном је проблему. Мој политички пут је увијек био у успону. Политиком се бавим на начин да не одустајем од циља, а путеви доласка до циља могу бити различити. Можеш бити или не на функцији", истакао је Додик.
Додик каже да му спочитавају што годинама говори о референдуму о самосталности Републике Српске, али да такви људи не разумију политику.
"Свјестан сам да референдум не може тренутно да се деси, али ако га данас не тражимо нећемо га никада ни добити, то је моје виђење", указао је Додик.
Он је навео да истински сматра да је БиХ пропала држава, да је подијељена незаустављивим подјелама и да је међународни фактор исцрпио све своје могућности - и војне и финансијске.
Република Српска
Додик Изетбеговићу: Да ли ти то организујеш муџахедине против мене?
"Данас је БиХ још на окупу, али нема у себи критичне масе да се одржи као земља. Морате имати довољно љубави за нешто да би се то одржало. Ниједном Бошњаку и Хрвату не желим ништа лоше. Дејтонски споразум је успоставио једну неупитну ствар која се не може промијенити, само у Сарајеву то нису разумјели, а то је међуентитетска граница. Зато су и кренули са причом о имовини", нагласио је Додик.
Додик је за прњаворску Телевизију К3 истакао да је значајно да Република Српска буде одржана, а да је за то најважније да се не дозволи промјена Устава који ће промијенити позицију Српске.
"Је ли било интервенција? Јесте. Јесмо ли одбили? Јесмо. Понашамо се уставно", рекао је Додик.
Он је нагласио да је унио велику енергију у политику, да није имао право да се повуче иако је био у искушењима, али да му народ није дао да оде и гласао је за њега.
"Да сам ту енергију усмјерио на приватни бизнис, био бих један од најјачих бизнисмена на овим просторима", навео је Додик, преноси Срна.
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