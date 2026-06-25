Додик Изетбеговићу: Да ли ти то организујеш муџахедине против мене?

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик изнио је шокантне информације у телефонском разговору са лидером СДА Бакиром Изетбеговићем да добија информације о томе да муџахедини хоће да га ликвидирају и упитао саговорника да ли стоји иза тога.
"Да ли ти то организујеш муџахедине против мене? Добијам информативне податке о томе да муџахедини хоће да ме ликвидирају и ти синоћ кажеш да хоћеш силом да ме склониш. Значи, ти си налогодавац, је л` тако?", рекао је Додик у телефонском разговору са Изетбеговићем чији је снимак објављен на порталу Српски гласник
Изетбеговић је то негирао ријечима "Не дај, Боже", те поновио да само позива правосуђе да "заустави" Додика, због "противуставних референдума", на шта му је предсједник СНСД-а рекао да није он тај који тумачи Устав.
"Тумачи шта хоћеш, али немој да пријетиш силом. Да ли ми ти то пријетиш да ме муџахедини, које сте ви организовали и држите у притаји, ликвидирају? Је л` то радиш?", поново је упитао Додик.
Након што је Изетбеговић то назвао "будалаштинама", Додик је рекао да то нису будалаштине, те га подсјетио на његову изјаву да "Додика треба зауставити неко силом".
Изетбеговић је навео да је мислио да Додика у правосуђу неко мора да заустави, јер "наноси штету земљи већ 20 година" и да му не пријети силом, већ позива међународну заједницу да му "стане украј" и да му "више не попуштају, јер је "огромну штету нанио и свом народу".
Током разговора Изетбеговић је рекао Додику да "напусти Босну, ако је не воли" и да ће је напустити "са онолико земље колико му се за ципеле залијепи".
Додик је поручио Изетбеговићу да правосуђе није сила, него легалан поступак, те да да не прича у име српског народа, јер не може ни у име свог.
"Та земља коју ти хоћеш не може бити наша... Напустићу је када будем имао 86 година. Зашто ти мени пријетиш силом? Немој ми ти говорити у име мог народа, па ти не говориш ни у име свог", рекао је Додик.
Он је поручио Изетбеговићу да је затворио сваку врсту приче за било какав разговор и да је 100 пута побјегао од разговора и договора.
Поводом тврдњи Изетбеговића да је Додик Бошњацима "псовао геноцид" и говорио да "повратнике у Српску треба зауставити", те да купује људе по Америци, Додик је скренуо пажњу на положај Срба у Федерацији БиХ и истакао да измишља геноцид.
"Измишљаш тај геноцид, зато што немаш шта друго. Баш си јадан, не могу да вјерујем да си толико јадан. А кад ви купите лобисте по Америци, то је у реду. Је л' да? Ти мени моралишеш овдје", рекао је Додик.
Изетбеговић је тврдио да је лаж да муслимани у БиХ малтретирају хришћане и да се Додик "улизује Израелу, који коље дјецу у Гази, труднице, љекаре".
"Који Израел коље дјецу? Јеси ли ти нормалан? Ко је поклао дјецу Израела? Ови твоји су побили тамо младе људе, ја сам био на мјесту гдје су побијени. И ти мени то говориш. Шта ја имам са тим?", рекао је Додик.
Предсједник СНСД-а је истакао да је тачно да муслимани малтретирају хришћане у БиХ, зато што хоће Босну коју не може добити.
Република Српска
Додик: Циљ им је Српска; побјеђивао сам вас до сада, побјеђиваћу вас и убудуће
На тврдњу Изетбеговића да је у Српској "направљен апартхејд", да је потпуна доминација хришћана над Бошњацима и да је Република Српска ентитет који не припада сам Србима, Додик је му рекао да има илузије и да Србима никада нису понудили ниједан одржив приједлог.
"Ово је Република Српска. Овдје је већина српска. Шта ви причате? То је та илузија коју ви имате. Никада Србима нисте понудили ниједан одржив приједлог. Ви нудите вашу Босну, коју мислите да можете да имате. Никада нисте сјели и рекли – ево вам ова аутономија. Говориш стално `РС` и `ер-ес`, понижаваш и очекујеш нешто... Мислиш да ми немамо памћење", рекао је Додик.
БиХ
Објављен снимак разговора Додика и Изетбеговића
Додик је подсјетио Изетбеговића да у Дејтонском споразуму пише да постоје два ентитета, један моноетнички - Република Српска и један двоетнички Федерација БиХ.
Након што је Изетбеговић скренуо разговор на тему о килажи и рекао да Додик треба да смрша, лидер СНСД-а му је поручио да нема кила никоме да пријети, па не може ни њему.
"Тебе нико не угрожава... Ти си нама корисни идиот, шта ћемо ми тебе дирати", рекао је Додик.
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