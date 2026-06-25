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Остојић: Социјални дијалог у Српској веома интензиван

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 15:27

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министра рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске
Фото: ATV

Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић изјавио је да потписивање Посебног колективног уговора за запослене у јавним установама у Српској представља побједу свих учесника у социјалном дијалогу који је у Српској веома интензиван.

"Социјални дијалог није мртав, већ напротив интензиван. У наредних неколико дана покушаћемо у преговорима између социјалних партнера да дођемо и до нацрта општег колективног уговора у Републици Српској", рекао је Остојић на конференцији за новинаре након потписивања Посебног колективног уговора у Бањалуци.

Остојић очекује да ће бити реализован Посебни колективни уговор којим се уређују права, обавезе и одговорност запослених у 31 јавној установи у Републици Српској.

Он је захвалио Влади и премијеру Сави Минићу, који је пружио велику подршку у превазилажењу одређених недоумица, те честитао министру здравља и социјалне заштите Републике Српске Алену Шеранићу и синдикатима за потписани документ.

Говорећи о бањској рехабилитацији пензионера у Републици Српској, Остојић је навео да је за ову годину у ресорном министарству за те намјене било предвиђено 3,3 милиона КМ, односно за милион КМ више него лани.

"Укупан број пензионера који је кренуо на бањску рехабилитацију је 5.820 и у односу на прошлу годину већи је за око 1.500 пензионера", истакао је Остојић.

Остојић је рекао да Влада Републике Српске и ресорно министарство на овај начин показују бригу о рањивим и осјетљивим категоријама становништва, посебно пензионерима којих тренутно има око 300.000 у Српској.

Посебни колективни уговор за запослене у јавним установама данас су у Бањалуци потписали министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић и министар здравља и социјалне заштите Ален Шеранић са предсједником Синдиката управе Божом Марићем и предсједником Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби Бранком Зеленковићем.

Потписивању Уговора присуствовао је и премијер Републике Српске Саво Минић, преноси Срна.

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Тагови :

Радан Остојић

Република Српска

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