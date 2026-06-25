Остојић: Социјални дијалог у Српској веома интензиван

Аутор:АТВ редакција
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Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић изјавио је да потписивање Посебног колективног уговора за запослене у јавним установама у Српској представља побједу свих учесника у социјалном дијалогу који је у Српској веома интензиван.
"Социјални дијалог није мртав, већ напротив интензиван. У наредних неколико дана покушаћемо у преговорима између социјалних партнера да дођемо и до нацрта општег колективног уговора у Републици Српској", рекао је Остојић на конференцији за новинаре након потписивања Посебног колективног уговора у Бањалуци.
Остојић очекује да ће бити реализован Посебни колективни уговор којим се уређују права, обавезе и одговорност запослених у 31 јавној установи у Републици Српској.
Он је захвалио Влади и премијеру Сави Минићу, који је пружио велику подршку у превазилажењу одређених недоумица, те честитао министру здравља и социјалне заштите Републике Српске Алену Шеранићу и синдикатима за потписани документ.
Говорећи о бањској рехабилитацији пензионера у Републици Српској, Остојић је навео да је за ову годину у ресорном министарству за те намјене било предвиђено 3,3 милиона КМ, односно за милион КМ више него лани.
"Укупан број пензионера који је кренуо на бањску рехабилитацију је 5.820 и у односу на прошлу годину већи је за око 1.500 пензионера", истакао је Остојић.
Остојић је рекао да Влада Републике Српске и ресорно министарство на овај начин показују бригу о рањивим и осјетљивим категоријама становништва, посебно пензионерима којих тренутно има око 300.000 у Српској.
Посебни колективни уговор за запослене у јавним установама данас су у Бањалуци потписали министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић и министар здравља и социјалне заштите Ален Шеранић са предсједником Синдиката управе Божом Марићем и предсједником Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби Бранком Зеленковићем.
Потписивању Уговора присуствовао је и премијер Републике Српске Саво Минић, преноси Срна.
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