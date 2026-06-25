Откривено име Дончићевог новог тима!

Аутор:АТВ редакција
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Нови кошаркашки пројекат Луке Дончића у Риму добио је званично име – Basketball Club Roma SPQR.
Италијанска "Газета дело Спорт" преноси да је то велики корак у стварању новог амбициозног клуба у италијанској престоници, иза ког стоји инвестициона група коју предводи некадашњи НБА оперативац Дони Нелсон, док је Дончић један од главних улагача.
SPQR је скраћеница од латинског израза "Senatus PopulusQue Romanus", што значи "Сенат и народ Рима".
🏺The team founded by Luka Doncic and Donnie Nelson will be called Basketball Club Roma SPQR. It will compete in the 2026–2027 LBA and EuroCup! pic.twitter.com/Y5enyqEZ45— Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) June 25, 2026
Ријеч је о античком симболу Рима, који је представљао ауторитет Римске републике и и данас је један од најпрепознатљивијих знакова града.
Циљ пројекта је да се врхунска кошарка врати у Рим послије дугог одсуства са највишег нивоа. План је повезан са Ванолијем из Кремоне, који би требало да буде пресељен у Рим.
Оперативни дио клуба требало би да води Римантас Каукенас, док је у дугорочни пројекат укључен и легендарни тренер Валерио Бјанкини.
За Дончића, улазак у власништво европског клуба има посебну емотивну тежину.
"Власништво над тимом у Европи је нешто о чему сам одувијек сањао. Одрастао сам у европској кошарци и она ме је обликовала", рекао је Дончић.
Словеначки ас истакао је да није много размишљао када му је Дони Нелсон представио идеју.
"Када ми је Дони Нелсон представио ову прилику, одмах сам рекао да. Дјеловало је као права одлука и невјероватан начин да помогнем развоју игре", додао је Дончић.
Нови римски пројекат већ се повезује са потенцијалним појачањима, али Дончић не жели да открива имена.
"Знам да постоји радозналост око имена, али много ствари је још у процесу и не желим ништа да откривам. Једно могу да кажем: обећавам људима у Риму да ће бити узбуђени због онога што градимо. У свему што радим желим да побиједим. То ће увек бити мој циљ, па и у Риму", поручио је Дончић.
Рома СПQР уклапа се и у ширу причу о будућности европске кошарке, посебно кроз разговоре о НБА Европи и њеном односу са Евролигом.
"Срећан сам што НБА жели да дође у Европу. Истовремено, волим Евролигу, пратим је и играо сам у њој. Постоји нешто посебно у култури навијача у Европи. Надам се да ће обе лиге пронаћи начин да раде заједно", рекао је Дончић.
Basketball Club Roma SPQR већ је добио и специјалну позивницу за Еврокуп, што значи да ће нови пројекат одмах имати озбиљан европски тест.
"Тамо су веома важни тимови. За нови клуб, то је управо изазов какав желимо", закључио је Дончић.
(Б92)
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