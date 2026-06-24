Кошаркашки покрет “Марина Маљковић“ покренуо најљепшу причу о инклузији у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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У организацији Женског кошаркашког покрета “Марина Маљковић“ и уз финансијску подршку Амбасаде САД у Србији, у Бањалуци је успјешно реализован први инклузивни кошаркашки тренинг за дјецу из Удружења “Плави свијет“.
Организатори су угостили двадесеторо дјеце са аутизмом и Дауновим синдромом.
Догађај је окупио око 50 учесника који су кроз игру, плес и професионално вођене спортске активности промовисали важност инклузије у спорту.
Након успјешно завршених вјежби и сјајног дружења, свим малим кошаркашима уручене су дипломе и медаље као признање за њихов труд и спортски дух.
Божидарка Томашевић, предсједница Удружења "Плави свијет" захвалила се на позиву и организованом догађају.
“Ово много значи нашој дјеци, која су ускраћена за оваква дружења и овакве спортске манифестације. Наша дјеца воле да се баве спортом, да се друже и пјевају, да буду дио друштва, равноправни. Нама родитељима и дјеци све ово много значи. Лијепо би било да је дружења више”, рекла је Томашевићева.
Главни организатор овог догађаја Саша Чађо, каже да су имали прилику да одраде пројекат који је финансиран од стране Амбасаде САД Србије.
“Имали смо прилику да угостимо дјецу са посебним потребама из Удружења "Плави свијет". Надамо се да ћемо у будућности имати могућности да реализујемо још оваквих пројеката на радост дјеце. Дружење је било феноменално и родитељи су задовољни. Ово је један мали почетак - да вам покажемо да и та дјеца могу да буду дио различитих манифестација”, истакла је Чађо.
Предсједница ЖКК покрета "Марина Маљковић" Бањалука, Јадранка Тркуља истиче да је ово један од најљепших дана када дјеца уживају у игри коју доноси спорт.
“Ми као родитељи и спортски радници, тренери, као дио овог друштва желимо да прикажемо шта све спорт може да уради. Данас је доживио свој пуни сјај. Сва дјеца данашњег пројекта отишли су са осмјесима, порукама и срцем које се повећало на дупло. Нешто што је нас спојило, нешто што нам је приказало оно што не виђамо у друштву, а то је да и када смо различити, ми смо сви исти. Сви можемо једно, а то је љубав, дружење, забава и физичка активност”, наводи Тркуља.
Спорт је ту да спаја, а Бањалука је послала најљепшу поруку другарства и инклузије.
(Независне)
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