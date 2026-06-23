Јокић након што је добио капитенску траку: Не знам да ли сам заслужио

Аутор:АТВ редакција
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Не знам да ли сам заслужио, многа велика имена су носила капитенску траку, изјавио је данас у Београду кошаркашки репрезентативац Србије Никола Јокић и истакао да је привилегија и задовољство бити капитен националног тима.
Селектор Србије Душан Алимпијевић одлучио је да Јокић носи капитенску траку на утакмицама против Швајцарске и БиХ квалификацијама за Свјетско првенство 2027. године.
"Има момака који су старији од мене, али тренер ми је то дао, поклонио, покушаћу да то носим и да покажем на терену како доликује", рекао је Јокић на конференцији за медије.
Србија ће 2. јула гостовати селекцији Швајцарске у Фрибургу, а четири дана касније дочекаће у Београду репрезентацију БиХ.
Кошарка
Јокић нови капитен Србије!
"Надамо се да ће та утакмица коју имамо код куће бити пред пуним трибинама. Волели бисмо да играмо пред нашим људима. То је можда нека молба - да буду пуне трибине", навео је српски кошаркаш.
Он је одговорио на питање како ће се осјећати као капитен Србије.
"Сада ћу да видим први пут, емоције су сигурно на већем нивоу. Ти представљаш ове момке који заједно с тобом раде, представљаш град и породицу, привилегија је и задовољство", истакао је Јокић.
Прво мјесто на табели групе Ц прве фазе квалификација за СП 2027. држи Турска са осам бодова, док Србија и БиХ имају по шест. Швајцарска је последња са четири бода.
Пласман у другу фазу квалификација за пласман на СП 2027. избориће по три најбоље пласиране селекције из сваке групе.
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