Петар Ковачевић прешао у Игокеу

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Крилни кошаркаш Петар Ковачевић је напустио редове Босна БХ Телекома и постао је нови играч Игокее.
Двадесетчетвортогодишњи крилни центар је у протеклој сезони био један од запаженијих играча у редовима Босне.
У АБА лиги је био на просјецима од 7,8 поена и 3,1 скока, а посебно се истакао у походу Босне на титулу првака БиХ.
Он је водио Студенте с 14 поена и 3 скока у просјеку у дуелима против Слободе и Игокее, те је понио титулу најкориснијег играча плеј-офа првенства Босне и Херцеговине и добио МВП признање.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
10
48
10
45
10
44
10
42
10
42
Тренутно на програму