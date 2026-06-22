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Петар Ковачевић прешао у Игокеу

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 10:31

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Петар Ковачевић
Фото: КК Босна

Крилни кошаркаш Петар Ковачевић је напустио редове Босна БХ Телекома и постао је нови играч Игокее.

Двадесетчетвортогодишњи крилни центар је у протеклој сезони био један од запаженијих играча у редовима Босне.

У АБА лиги је био на просјецима од 7,8 поена и 3,1 скока, а посебно се истакао у походу Босне на титулу првака БиХ.

Он је водио Студенте с 14 поена и 3 скока у просјеку у дуелима против Слободе и Игокее, те је понио титулу најкориснијег играча плеј-офа првенства Босне и Херцеговине и добио МВП признање.

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Тагови :

Петар Ковачевић

КК Игокеа

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