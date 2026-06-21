Званично: Жељко Обрадовић се вратио у Панатинаикос!

Аутор:АТВ редакција
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Жељко Обрадовић се и званично вратио у Панатинаикос послије 14 година, потврдио је клуб из Атине у недјељу.
Уговор је потписан на три године.
"Као да ниједан дан није прошао", порука је објављена на друштвеним мрежама уз пригодну музичку подлогу и фотографију Обрадовића и власника клуба Димитриса Јанакопулос.
"Панатинаикос потврђује да се Жељко Обрадовић враћа и да је потписао трогодишњи уговор. Прича се наставља…"
Према сазнањима Спорт клуба Обрадовић ће у наредне три године зарадити нешто више од 10 милиона евра.
Жоцу ће први помоћник највјероватније бити Мајк Батист, легендарни кошаркаш Панатинаикоса из Обрадовићеве трофејне ере у Атини. Батист је прошле сезоне био дио стручног штаба Дарка Рајаковића у Торонто Репторсима.
«Σαν να μην πέρασε μια μέρα»— Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 21, 2026
Ο Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τα επόμενα 3 χρόνια.
Η ιστορία συνεχίζεται…#paobcaktor pic.twitter.com/HGASN7KzxT
"У стручном штабу ће сигурно бити Василис Ксантопулос, бивши тренер Перистерија и бивши Жељков играч у Панатинаикосу. Димитрис Дијамантидис ће се вратити у проширеној улози, не као тренер", додао је наш извор раније током дана.
Обрадовић ће у другом мандату у Атини, након непоновљивих 13 година од 1999. до 2012, преузети улогу налик позицији менаџера у енглеском фудбалу. Поред вођења тима на дневном нивоу, имаће и посљедњу ријеч када је у питању формирање такмичарске поставе.
Српски тренер је "зеленима" донио пет од укупно седам титула првака Европе. Жељко је девет пута био освајач Евролиге.
Шездесетшестогодишњи Обрадовић је тренерку каријеру почео у Партизану 1991, а осим у Хумској и Панатинаикосу радио је још у Хувентуду, Реал Мадриду, Бенетону и Фенербахчеу. Био је и селектор репрезентације Југославије (1006-2000) и Србије и Црне Горе (2004-05).
Без посла је био од новембра прошле године када је поднео оставку на мјесто шефа струке у Партизану, преноси Спортклуб.
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