Logo

Лазар Стефановић нови играч КК Игокеа

Аутор:

Никола Лучић
18.06.2026 11:17

Коментари:

0
Лазар Стефановић
Фото: Ustupljena fotografija

Прво појачање КК Игокеа за нову сезону је Лазар Стефановић.

Играч рођен 2002. године и висок 201 цм потписао је вишегодишњи уговор.

У Лакташе долази након одличне сезоне у дресу ФМП-а, гдје је у АБА лиги просјечно биљежио 11,6 поена, 3,8 скокова и 1,7 асистенција по утакмици.

Прије повратка у Европу наступао је четири године у НЦАА лиги за Универзитете Утах и УЦЛА, а кошаркашки пут започео је у омладинској школи Партизана. Током каријере био је члан свих млађих репрезентативних селекција Србије и наступио на Свјетском првенству за играче до 19 година.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Лазар Стефановић

КК Игокеа

Коментари (0)

Прочитајте више

Првенство БиХ: Игокеа остала без титуле

Кошарка

Првенство БиХ: Игокеа остала без титуле

2 седм

0
Стефановић: Коштало нас лоше отварање утакмице, нема предаје у Сарајеву

Кошарка

Стефановић: Коштало нас лоше отварање утакмице, нема предаје у Сарајеву

2 седм

0
Финале првенства БиХ: Пораз Игокее у Лакташима

Кошарка

Финале првенства БиХ: Пораз Игокее у Лакташима

2 седм

0
Најава утакмице: Кошаркаши Игокее вечерас дочекују сарајевску Босну у првој утакмици финала првенства БиХ.

Кошарка

КК Игокеа позива навијаче: Уз вашу подршку до побједе над Босном

3 седм

1

Више из рубрике

Леброн Џејмс остаје у Лејкерсима?

Кошарка

Леброн Џејмс остаје у Лејкерсима?

3 ч

0
Жељко Обрадовић дочекан на аеродрому од стране навијача Партизана

Кошарка

Готово: Жељко Обрадовић потписао?!

1 д

0
кошаркаш

Кошарка

Никола Топић оперисао и леђа

4 д

0
Њујорк никси шампиони НБА лиге након 53 године!

Кошарка

Њујорк никси шампиони НБА лиге након 53 године!

4 д

0

  • Најновије

13

46

Утврђен Приједлог измјене Закона о експропријацији ради изградње ауто-пута и гасовода

13

45

Жељезнице Српске: Захваљујући Влади ријешено питање плата, за остало слиједе преговори

13

38

Влада Српске усвојила Уредбу о подстицајима за улагања од посебног значаја

13

17

Прогноза за љето 2026: Метеоролог објаснио шта нас чека

13

13

Александра Пријовић објавила нови албум

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима