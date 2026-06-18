Лазар Стефановић нови играч КК Игокеа

Аутор:Никола Лучић
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Прво појачање КК Игокеа за нову сезону је Лазар Стефановић.
Играч рођен 2002. године и висок 201 цм потписао је вишегодишњи уговор.
У Лакташе долази након одличне сезоне у дресу ФМП-а, гдје је у АБА лиги просјечно биљежио 11,6 поена, 3,8 скокова и 1,7 асистенција по утакмици.
Прије повратка у Европу наступао је четири године у НЦАА лиги за Универзитете Утах и УЦЛА, а кошаркашки пут започео је у омладинској школи Партизана. Током каријере био је члан свих млађих репрезентативних селекција Србије и наступио на Свјетском првенству за играче до 19 година.
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