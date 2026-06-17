Готово: Жељко Обрадовић потписао?!

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Жељко Обрадовић је према најновијим информацијама потписао уговор са Панатинаикосом, преноси израелски новинар Арале Вајсберг.
Како преноси изралески новинар Арале Вајсберг – прича између Жељка Обрадовића и Панатинаикоса је завршена на најбољи могући начин за "зелене".
Најтрофејнији европски стручњак је према његовим наводима потписао уговор и враћа се на клупу атинског гиганта.
Подсјетимо, како је раније пренео "Mozzart Спорт", руководство "зелених", предвођено Димитрисом Јанакопулосом, било је спремно да понуди трогодишњи уговор укупне вредности око пет милиона евра како би убиједило искусног стратега да се врати у клуб са којим је остварио највеће успјехе у каријери.
Већ данима се спекулише да је повратак Обрадовића у Панатинаикос готов посао.
Из кругова блиских српском тренеру стигле су и информације да је он спреман да размотри повратак на клупу, али искључиво под јасно дефинисаним условима.
Додатну неизвјесност у цијелу причу унела је и могућност да би Обрадовић могао да се врати и у Партизан. Међутим, према најновијим информацијама – ЖОЦ-ова сљедећа дестинација је Атина.
(б92)
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