Обрадовић би отјерао најбољег играча Панатинаикоса

Аутор:

АТВ
31.05.2026 21:58

Фото: Tanjug/Vladimir Šporčić

Откако је Жељко Обрадовић отишао из Партизана, било је доста прича око тога да би могао у Панатинаикос. Није тајна да Димитрис Јанакопулос обожава Жељка Обрадовића, те да би волио да га види умјесто Ергина Атамана, али није све тако једноставно.

Жељко Обрадовић је освојио већ много Евролига са Панатинаикосом, омиљен је у цијелој Атини, те наводно су већ и почели преговоре за сљедећу сезону. Панатинаикос би волио да Обрадовић наслиједи Атамана, али то није толико једноставно.

Панатинаикос првобитно пред собом има финале Грчке лиге у којем ће играти против Олимпијакоса, па су због тога све мисли усмјерене ка томе, али наводи из тамошњих медија кажу да не постоје промјене у фази преговора.

Атаман ће сигурно остати на клупи до краја, али Обрадовић је поново контактиран и није било помака.

Такође, оно што кажу у Грчкој је и то да је Жељко Обрадовић тражио од власника да се отарасе Кендрика Нана, којег не види у плановима. Како кажу, Кендрик Нан се не уклапа у филозофију Жељка Обрадовића и био би вишак, пошто гледа личну статистику.

(Телеграф)

