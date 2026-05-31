Ангелина Топић отворила сезону, заузела 3. мјесто на митингу Дијамантске лиге

31.05.2026 21:43

Сезона на отвореном за нашу Ангелину Топић отворена је на митингу Дијамантске лиге у Рабату, гдје је у дисциплини скок увис заузела треће мјесто. Занимљиво је што се повукла без рушења на 1,97, а у преносу нисмо видјели тај моменат.

Након припрема у Измиру, а затим и у Србији, српска хероина је дошла у Мароко како би се надметала у пакленој конкуренцији. Ту су биле скоро све главне конкуренткиње на великим такмичењима, са изузетком посебно Николе Олислагерс, тако да надметање уопште није било опуштајуће.

Ангелина се укључила на висини од 1,83 метара, коју често и пропушта, али отац и тренер Драгутин Топић и она ништа нису хтјели да препусте случају. Успјешно је ишла из прве и тада и на 1,87 метара, а онда су услиједила рушења.

Најприје је то два пута урадила на 1,91, па је комотно прескочила из трећег покушаја, уз доста луфта, а затим је и на 1,94 урадила исто! Да је врло често најбоља под притиском, доказала је и овог пута, пошто је још једном, након два обарања, прескочила и обезбиједила пласман међу три најбоље.

Након тога се Ангелина Топић повукла без покушаја, односно рушења на 1,97 метара и одлучила је да је довољно урадила на такмичењу у Рабату за почетак кампање. Вероватно је у питању и тактичка одлука.

Прво мјесто заузела је свјетска рекордерка Украјинка Јарослава Махучих са 1,97, док је Еленор Патерсон стала такође на 1,94, али је ту висину прескочила из прве.

Подсјетимо, Ангелина Топић је током зимске кампање постала вицепрвакиња света у Торуњу, а унапредила је и државни рекорд на 2,00.

(Телеграф)

