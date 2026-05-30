Logo
Large banner

Драма у Хумској пред Скупштину – Генерални спонзор покренуо раскид уговора

30.05.2026 13:35

Коментари:

0
Драма у Хумској пред Скупштину – Генерални спонзор покренуо раскид уговора
Фото: Tanjug/JOVANA KULAŠEVIĆ

Док се клуб припрема за изборну Скупштину заказану за 1. јун, из Хумске стижу нове информације које би могле додатно да уздрмају црно-бијеле.

Како ексклузивно преноси портал Курир, компанија MaxBet је 29. маја 2026. године доставила Партизану документ под називом "Предлог за раскид уговора услед кршења уговорних обавеза", чиме је званично покренута процедура за прекид сарадње са клубом.

У документу се наводи низ замерки на рачун функционисања клуба, међу којима су кашњења у реализацији уговорених активности, неиспуњавање промотивних обавеза, измјене визуелних рјешења без сагласности спонзора, као и проблеми у комуникацији и организацији заједничких пројеката.

Практично, компанија која је годинама била један од најважнијих партнера Партизана сматра да није добила третман какав би генерални спонзор једног великог клуба морао да има.

Потенцијални одлазак MaxBeta представљао би озбиљан ударац за клуб, не само на финансијском плану, већ и када је ријеч о репутацији и поверењу пословних партнера. Све то долази у веома осјетљивом тренутку, свега неколико дана пред изборну Скупштину Партизана, која је заказана за 1. јун и на којој би требало да буде изабрано ново руководство клуба.

Остаје да се види да ли ће у наредним данима доћи до приближавања ставова две стране или ће Партизан остати без једног од својих најзначајнијих спонзора.

Подијели:

Тагови :

КК Партизан

спонзор

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Европско првенство у рафтингу Врбас

Остали спортови

Руси доминирали првог дана Европског првенства у рафтингу

1 д

0
Са учесницима из 15 држава, четири организације Европског и три Свјетског првенства, Бањалука је доказала да је рафтинг дестинација број један на свијету, изјавио је предсједник Рафтинг клуба "Кањон" Александар Пастир.

Остали спортови

Пастир: Свјетска смо рафтинг дестинација број један

2 д

0
Отворено Европско првенство у рафтингу

Остали спортови

Отворено Европско првенство у рафтингу

2 д

0
Камило Уго Карабели из Аргентине баца сенку док сервира Андреју Рубљову из Русије током њиховог меча другог кола мушког појединачног такмичења на Отвореном првенству Француске у Паризу, среда, 27. мај 2026.

Остали спортови

Скандал на Ролан Гаросу: Давидович Фокина остао без тренера усред Слема

3 д

0

  • Најновије

16

58

Туск: НАТО треба озбиљно да схвати ријечи Медведева

16

55

Све спремно за велико финале Лиге шампиона: Познати састави ПСЖ-а и Арсенала

16

47

Ово су највеће црвене заставице сваког знака

16

43

Сабаленка у првом сету понизила тенисерку која је издала Русију

16

34

Научници смислили како да задрже пажњу тинејџера током онлајн часа

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner