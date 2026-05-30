Драма у Хумској пред Скупштину – Генерални спонзор покренуо раскид уговора

Док се клуб припрема за изборну Скупштину заказану за 1. јун, из Хумске стижу нове информације које би могле додатно да уздрмају црно-бијеле.
Како ексклузивно преноси портал Курир, компанија MaxBet је 29. маја 2026. године доставила Партизану документ под називом "Предлог за раскид уговора услед кршења уговорних обавеза", чиме је званично покренута процедура за прекид сарадње са клубом.
У документу се наводи низ замерки на рачун функционисања клуба, међу којима су кашњења у реализацији уговорених активности, неиспуњавање промотивних обавеза, измјене визуелних рјешења без сагласности спонзора, као и проблеми у комуникацији и организацији заједничких пројеката.
Практично, компанија која је годинама била један од најважнијих партнера Партизана сматра да није добила третман какав би генерални спонзор једног великог клуба морао да има.
Потенцијални одлазак MaxBeta представљао би озбиљан ударац за клуб, не само на финансијском плану, већ и када је ријеч о репутацији и поверењу пословних партнера. Све то долази у веома осјетљивом тренутку, свега неколико дана пред изборну Скупштину Партизана, која је заказана за 1. јун и на којој би требало да буде изабрано ново руководство клуба.
Остаје да се види да ли ће у наредним данима доћи до приближавања ставова две стране или ће Партизан остати без једног од својих најзначајнијих спонзора.
