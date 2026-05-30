Арне Слот добио отказ у Ливерпулу

АТВ
30.05.2026 13:51

Менаџер Ливерпула Арне Слот стоји током реванш утакмице четвртфинала Лиге шампиона између Ливерпула и Пари Сен Жермена у Ливерпулу, Енглеска, у уторак, 14. априла 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Jon Super

Холандски тренер Арне Слот није више менаџер Ливерпула, саопштио је данас енглески фудбалски клуб.

Слот (47) је 1. јуна 2024. године именован за менаџера Ливерпула, а на овој позицији је замијенио Јиргена Клопа.

Холандски тренер је у сезони 2024/2025. са Ливерпулом освојио титулу у Премијер лиги.

Клуб са Енфилда је ову сезону завршио на петом мјесту на табели енглеског првенства са 60 бодова.

Слот је пре Ливерпула тренирао Фејенорд, АЗ Алкмар и Камбур.

(Телеграф)

