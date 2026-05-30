ГрО СНСД Бањалука покреће иницијативу да се једна од улица назове по Момиру Талићу

Коментари:4
Градски одбор СНСД Бања Лука покренуће иницијативу да се једна од улица у центру града назове по генерал - пуковнику Момиру Талићу, команданту Првог крајишког корпуса и некадашњем начелнику Генералштаба Војске Републике Српске
Одборници СНСД то ће предложити Скупштини града.
Милорад Додик, предсједник СНСД-а, предложио је да трг у центру града, на коме се налази централно спомен обиљежје погинулим борцима у Одбрамбено – отаџбинском рату, добије име по генералу Талићу.
Талић, који је преминуо 28. маја 2003. године на Војномедицинској академији у Београду, остао упамћен као симбол пробоја коридора живота којим су повезани западни и источни дио Републике Српске.
У Талићима, у Пискавици код Бањалуке, обиљежене су 23 године од његове смрти.
Служен је парастос и положени вијенци у сјећање на једног од кључних команданата Војске Републике Српске.
Најновије
16
58
16
55
16
47
16
43
16
34
Тренутно на програму