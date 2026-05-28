У Бањалуци се издаје стан за 4.000 КМ

Цијене некретнина се никада нису стабилизовале. Гради се на сваком ћошку, а цијене и даље расту. И не само да се гради, него се истом мјером и издаје.
У огласу бањалучке агенције која се бави продајом и изнајмљивањем некретнина налази се занимљив оглас, барем цијеном. Ријеч је о трособном стану од скоро 90 квадрата у самом центру града који се изнајмљује за чак 4.000 КМ мјесечно.
Како аутори огласа наводе, ријеч је о престижном стану са двије спаваће собе од којих главна спаваћа соба посједује властити ђакузи, купатило, тоалет и простран балкон.
Зграда је направљена прошле године, а стан је савремено опремљен.
У цијену су укључене режије, гаражно мјесто као и припадајући ПДВ. Закуп је могућ искључиво на дужи период, минимално 12 мјесеци, уз обавезан депозит. То би значило да неко мора дати 48.000 КМ да би живио у овом стану.
