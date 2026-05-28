Logo
Large banner

У Бањалуци се издаје стан за 4.000 КМ

Аутор:

АТВ
28.05.2026 21:25

Коментари:

0
У Бањалуци се издаје стан за 4.000 КМ
Фото: Envato/dit26978

Цијене некретнина се никада нису стабилизовале. Гради се на сваком ћошку, а цијене и даље расту. И не само да се гради, него се истом мјером и издаје.

У огласу бањалучке агенције која се бави продајом и изнајмљивањем некретнина налази се занимљив оглас, барем цијеном. Ријеч је о трособном стану од скоро 90 квадрата у самом центру града који се изнајмљује за чак 4.000 КМ мјесечно.

Како аутори огласа наводе, ријеч је о престижном стану са двије спаваће собе од којих главна спаваћа соба посједује властити ђакузи, купатило, тоалет и простран балкон.

Вода Бањалука

Бања Лука

Бањалука: Комшија, не троши толико воде, пријавићу те

Зграда је направљена прошле године, а стан је савремено опремљен.

У цијену су укључене режије, гаражно мјесто као и припадајући ПДВ. Закуп је могућ искључиво на дужи период, минимално 12 мјесеци, уз обавезан депозит. То би значило да неко мора дати 48.000 КМ да би живио у овом стану.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

изнајмљивање станова

Бањалука

цијена

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мајка жртве након поништавања пресуде Томићу: Моје дијете је поново издано

Друштво

Мајка жртве након поништавања пресуде Томићу: Моје дијете је поново издано

2 ч

2
Ансамбл Пале обиљежио 10 година рада

Култура

Деценија музике и емоције - ансамбл Пале обиљежио 10 година рада

2 ч

0
Градишка: Подстицаји подигли предузећа и очували конкурентност

Економија

Градишка: Подстицаји подигли предузећа и очували конкурентност

2 ч

0
Заставе Европске уније испред зграде Европског парламента у Бриселу.

Регион

ЕУ послала Хрватској двије службене опомене

2 ч

0

Више из рубрике

Вода Бањалука редукција

Бања Лука

Бањалука: Комшија, не троши толико воде, пријавићу те

3 ч

0
Влада Републике Српске

Бања Лука

Влада Српске подржала проширење капацитета продуженог боравка у 4 школе у Бањалуци

4 ч

0
Вране нападају Бањалучане: Махао сам руксаком да се одбраним

Бања Лука

Вране нападају Бањалучане: Махао сам руксаком да се одбраним

12 ч

0
Конференција поводом 25 година рада Бањалучке берзе

Бања Лука

Конференција у Бањалуци поводом 25 година рада Бањалучке Берзе

13 ч

0

  • Најновије

23

14

Америка потврдила смрт Бајре Икановића и уклонила га са ОФАК-ове листе

23

06

Направите Јафа колач без печења: Једноставан рецепт који ће сви вољети

22

39

Руси доминирали првог дана Европског првенства у рафтингу

22

39

Цицовић: Изненадни "повратак" Билта и Петрича - спремају нову подвалу против Српске

22

21

У Добоју промовисана књига дјечијих пјесмица за дјецу са потешкоћама у говору

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner