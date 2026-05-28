Деценија музике и емоције - ансамбл Пале обиљежио 10 година рада

АТВ
28.05.2026 21:04

Фото: Srna

Музички ансамбл Пале одржао је вечерас у Културном центру на Палама свечани концерт поводом 10 година постојања, а бројни посјетиоци наградили су извођаче дугим аплаузима и овацијама.

Публици је представљен богат и разноврстан репертоар духовне, народне и забавне музике, а на сцени се у једном тренутку нашло око 80 извођача, укључујући и Д‌јечији хор "Звјездице", који је заједно с њима отворио концерт, преноси Срна

Руководилац Ансамбла Ивана Церовић изјавила је да десет година постојања представља велики успјех и потврду преданог рада и љубави према музици.

"Десет година није мало и заиста смо поносни на све што смо урадили. Када упоредимо почетке и оно што данас имамо, можемо рећи да је иза нас велики рад, али прије свега огромна љубав према музици. Тек онда долазе пожртвованост, одрицања и посвећеност", рекла је Церовићева новинарима.

Она је истакла да су љубав и ентузијазам били покретачка снага Ансамбла свих ових година, те изразила наду да је првих десет година тек почетак успјешног рада.

"Код нас је већ постала традиција да сваке године организујемо годишњи концерт, а пуна сала и вечерас најбоље говори колико паљанска публика цијени оно што радимо", навела је Церовићева.

Она је додала да је овај ансамбл у посљедњих пет мјесеци имао више од 20 наступа широм Републике Српске и Србије и да ће се трудити да се увијек одазову сваком позиву и публици представе оно што најбоље знају, а то је музика.

Церовићева је захвалила публици која Ансамбл подржава већ читаву деценију.

Члан Ансамбла Свјетлана Пржуљ рекла је да је шест година дио ове музичке породице, коју су од самог почетка повезали љубав према музици, дружење и пријатељства.

Начелник општине Пале Дејан Којић честитао је Ансамблу јубилеј и истакао да је овај колектив постао неизоставан дио готово сваке културне манифестације у овој локалној заједници.

"Захваљујем им за све што су урадили. Њихов квалитет је препознат гд‌је год наступају и зато заслужују пуну подршку", рекао је Којић.

Слађана Клачар, која је дио хора од првог дана, рекла је да овај јубилеј има посебан значај.

"Сјећам се наших почетака и првих корака кроз различите музичке жанрове, а данас можемо рећи да смо прошли кроз бројне врсте музике и различита расположења", рекла је Клачарева.

Она је додала да Ансамбл није само мјесто за музику, већ и заједништво које је током година прерасло у велику породицу.

