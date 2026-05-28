Мајка жртве након поништавања пресуде Томићу: Моје дијете је поново издано

Аутор:

АТВ
28.05.2026 21:06

Фото: ATV, Envato/wirestock

Врховни суд Републике Српске укинуо је пресуду одбјеглом боксерском тренеру Миленку Томићу из Бијељине, којом је осуђен на 12 година затвора због обљубе над дјететом и поступак је враћен на ново суђење. Мајка жртве огласила се потресном поруком.

Текст преносимо у цјелости:

"Као мајка, данас осјећам бијес који не могу описати ријечима. Пет година гледам своје дијете како покушава да преживи оно што ниједно дијете не би смјело да доживи, и данас нам поново поручују да правда може да се развлачи унедоглед.

Какву поруку шаљете родитељима?

Да дијете може бити уништено, а да систем годинама тражи начине да заштити онога ко је то урадио?

Да онај ко има новац, везе и моћ може купити вријеме, слободу и нове прилике, док жртва сваки дан поново пролази кроз исту ноћну мору?

Одбјеглом Миленку Томићу укинута пресуда за обљубу дјевојчице

Моје дијете је морало прерано да одрасте. Док су друга дјеца безбрижно живјела, моје дијете је обилазило психологе, учило како да живи са траумом и како да преживи срамоту коју јој је друштво наметнуло. А данас испада да је све то било мање важно од процедуралних грешака и правних играрија.

И највише боли то што смо ми, умјесто подршке, годинама слушали монструозне приче да смо све измислили због новца. Какав новац може вратити једном дјетету мир? Какав новац може избрисати сузе, страхове и године патње? То може рећи само неко ко никада није гледао своје дијете како се распада пред њим.

Суду смо дали све. Поруке. Уцјене. Доказе. Све. И опет данас имамо осјећај да се више води рачуна о правима човјека који је уништио једно дјетињство него о дјетету које је то преживјело.

Данас нисам само тужна. Данас сам огорчена. Као мајка осјећам да је моје дијете поново издано. И нека нико више не говори родитељима да вјерују систему слијепо, јер када пет година водите борбу, а човјек који је осуђен на 12 година затвора и даље остаје симбол недодирљивости, онда се с правом питамо — да ли правда уопште постоји за обичног човјека?

Ми нећемо одустати. Не због освете, него због истине, због нашег дјетета и због сваког родитеља који сутра може доживјети исто ово кроз шта ми пролазимо већ пет година.

И нека сви добро чују — могу рушити пресуде, могу развлачити поступке, могу нас покушати сломити, али никада неће успјети да нас натјерају да ћутимо. Јер ја сам мајка. А мајка која се бори за своје дијете не одустаје, па макар остала сама против цијелог система.“

