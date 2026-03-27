Гдје је тренер педофил из Бијељине?

Аутор:АТВ
27.03.2026
21:38
Двије године су откако је Миленко Томић посљедњи пут био на кућној адреси. Тачно два дана пред изрицање пресуде за сексуално злостављање малољетнице.
Довољно да му се изгуби сваки траг и да ни до данас још нико не лоцира Томића, који је осуђен на 12 година затвора.
За некога су то само двије године, за породицу жртве су то двије године агоније, чекања, неизвјесности и страха да ли ће икада бити изведен пред лице правде и на одслужење казне.
За све године колико је трајао поступак па и послије суочавали су се умјесто са подршком, упирањем прста у њих, извртање чињеница па чак и покушаја мијешања политике. Све то боли.
"Ми као породица и даље желимо да вјерујемо у институцијама Републике Српске и да ће урадити свој посао, али морам искрено рећи да је тешко имати стрпљења након свега када знате да је човјек који је осуђен за такво нешто још увијек на слободи. И очекујемо, значи, конкретне резултате свега тога. Оно што нас највише боли у свему овоме јесте да што смо кроз ове године морали да слушамо и приче да смо ми то измислили да би ми некоме напако оставили или узели новца. Као родитељ то је нешто што вас разара", каже отац жртве.
За Томићем је потписана и међународна потјерница. Континуиранос е спроводе радње на лоцирању кажу из ПУ Бијељина.
"За наведеним лицем су расписане двије потернице - централна и међународна у вези са кривичним дјелом 'Обљуба са дјететом млађим од 15 година'. Имајући у виду чињеницу да је наведено лице избјегава издржавање затворске казне коју му је одредио надлежни суд и да је исти недоступан органима гоњења, припадници Полицијске управе Бијељина континуирано предузимају све законом прописане мјере и радње у циљу његовог лоцирања, проналаска и лишења слободе", кажу из ПУ Бијељина.
Жртва и цијела породица су морали да науче да живе са тим, зато још више боли помисао да морају да живе са тим да он негдје слободно хода. То је терет који носе сваки дан. Зато желе да правда коначно стигне починиоца.
"Најтеже је живјети с тим да неко ко је то урадио вашем дјетету и даље је слобода. Ми сваки дан носимо посљедице свега овога и само желимо да се ово заврши онако како мора и да правда коначно га стигне. Знамо да постоје одређене активности око његовог лоцирања и да је расписана међународна потјерница, као што сам реко, али кад прођу двије године без резултата онда је јасно да то није довољно", додаје отац дјевојчице.
Миленко Томић осуђен је на 12 година због сексуалног злостављања дјевојчице од 13 и по година. Маратонско суђење Томићу је дигло на ноге цијели регион. Управо због одуговлачења, Томић је пуштен на слободу, јер је у притвору провео више од двије године а није био осуђен.
Да до бјекства може доћи упозоравала је и одбрана и Тужилаштво. Од 27. марта претпрошле године није познато гдје се налази, а док се чека његово хапшење, чека се и другостепена пресуда. До ње би, бар се надају , могло доћи у наредним мјесецима.
