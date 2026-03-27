Манијак ушао у лифт са дјевојчицом, па јој показивао полни орган

27.03.2026
Полиција у Земуну је у четвртак ухапсила Б.Ц. због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело полног узнемиравања, незванично сазнаје Телеграф.
Осумњичени је, како се сумња, у сриједу у једној стамбеној згради у Земуну ушао у лифт са 12-годишњом дјевојчицом, гдје се непримјерено понашао и показивао свој полни орган.
Мушкарцу је одређено задржавање до 48 сати.
Истрагу у овом случају води Треће основно јавно тужилаштво у Београду.
