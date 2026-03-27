Министри позивају на деблокаду Ормуског мореуза

Аутор:

АТВ

27.03.2026

19:36

Слобода пловидбе у Ормуском мореузу, који је Иран практично блокирао, мора се вратити што је прије могуће, наводи се у заједничком саопштењу министара спољних послова групе Г7.

"Поновили смо апсолутну неопходност трајног обнављања безбједне и бесплатне слободе пловидбе у Ормуском мореузу, у складу са Резолуцијом 2817 Савјета безбједности УН и Поморским правом", наводи се у саопштењу након састанка у француском граду Во де Серне.

Шефови дипломатије земаља Г7 позвали су на окончање напада на цивиле и цивилну инфраструктуру.

"Не може бити оправдања за намјерне нападе на цивиле током оружаног сукоба, као ни за циљање дипломатских објеката", додаје се у саопштењу.

