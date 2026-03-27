ИНТЕРВЈУ Милорад Додик: Помоћ пензионерима, веће плате...

27.03.2026
Лидер СНСД-а Милорад Додик најављује повећање априлских плата за буџетске кориснике, наставак редовне исплате пензија и могућу једнократну помоћ пензионерима у другој половини године.
Порука је да ниједна социјална категорија неће бити занемарена, уз најаву нових мјера подршке грађанима и привреди ради ублажавања економских притисака.
Предсједник СНСД-а говорио је о плановима за будућност Републике Српске. Већ сљедећи мјесец очекују се повећања плата буџетским корисницима.
"Финале онога што смо планирали прошле године, што смо веома амбициозно најављивали прошле године повећање плата, борачког додатка, пензија које се већ исплаћују, тако априлска плата ће бити повећана буџетским потрошачима", рекао је Додик.
Пензионерима за ову годину планирано је издвајање у износу од двије милијарде и двјеста милиона марака. У другој половини године планиран је један вид једнократне помоћи пензионерима уколико систем буде могао да издржи.
"Ни једна социјална група неће остати не примјећена у том погледу и ми ћемо се бавити тим пословима веома ажурно", каже Додик.
Предсједник се осврнуо и на најављени нови модел финансијске помоћи грађанима и привредним субјектима, којим ће се ублажити економски притисак узрокован растом цијена горива.
"Идемо да нађемо механизам како ће то да иде у корист наших грађана, па смо рекли 20% од акцизе, а онда су они тек видјели да су акцизе мале, то је ништа, па чекајте јесте ли тражили смањење акцизе, ево смањићемо, али на један други начин, не савјет министара него како доћи да наши људи имају", поручио је Додик у интервјуу за АТВ.
