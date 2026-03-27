Ко у Српској има право на поврат новца за гориво

Аутор:Стеван Лулић
27.03.2026
16:54
Коментари:0
Влада Републике Српске усвојила је данас, по хитном поступку, сет приједлога измјена закона о платама у јавном сектору Републике Српске, али и мјере за ублажавање кризе.
Из Владе је појашњено колико ће повећање плата износити, колики ће поврат за гориво бити, али и ко има право на тај поврат.
Саопштење Владе преносимо у цјелости:
Влада је утврдила приједлоге закона о измјенама закона о платама запослених у: јавним службама Републике Српске, Министарству унутрашњих послова Републике Српске, институцијама правосуђа Републике Српске, јавним установама у области здравства Републике Српске, области културе Републике Српске, основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској, органима управе Републике Српске, те области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске.
Разлог за доношење овог сета закона је увећање платних коефицијената за запослене у јавном сектору, а у циљу побољшања материјалног положаја запослених.
Платни коефицијенти се увећавају у одређеном проценту и то тако да сви запослени остваре увећање плате од 5%, док се платни коефицијенти за све државне службенике и намјештенике запослене у Министарству унутрашњих послова увећавају у проценту од 10%.
Предложена законска рјешења представљају једну од мјера Владе Републике Српске које доприносе привредном расту и повећању плата радника, као и побољшању економско-социјалног положаја запослених у јавном сектору.
Влада Републике Српске разматрала је данас Информацију о субвенцији акциза и одлучила да се одрекне 0,10 КМ по литри нафтног деривата.
Начин на који би се проводило укидање акцизе био би директно на бензинској пумпној станици гдје би рачун за гориво био умањен за 0,10 КМ по литри нафтног деривата.
Право на коришћење ове субвенције би имала сва правна и физичка лица која посједују личну карту издату од стране МУП-а Републике Српске и која имају БиХ регистарске таблице.
Влада Републике Српске прихватила је Информацију о захтјеву за финансијску помоћ Удружењу пензионера Републике Српске, у сврху реализације пројекта бањске рехабилитације пензионера, те исту прихвата, те је задужила Министарство финансија и Министарство рада и борачко-инвалидске заштите да у Буџету Републике Српске за 2026. годину обезбједе средства у износу 1.000.000,00 КМ у наведену сврху.
Влада Републике Српске донијела је Одлуку о броју студената који се уписују у прву годину студија првог и другог циклуса у академској 2026/27. години на јавним високошколским установама.
Одлуком се одобрава се упис 5.037 студената у прву годину студија првог циклуса у академској 2026/27. години на јавне високошколске установе у Републици. Од тог броја 2.574 студената биће уписана на Универзитет у Бањој Луци, 2.183 студената на Универзитет у Источном Сарајеву, 220 студената на Високу медицинску школу у Приједору, те 60 студената на Високу школу за туризам и хотелијерство у Требињу.
Такође, одобрава се упис 1.842 студената у прву годину студија другог циклуса у академској 2026/27. години на јавне високошколске установе у Републици, и то 941 студент на Универзитет у Бањој Луци и 901 студент на Универзитет у Источном Сарајеву.
Влада Републике Српске донијела је Одлуку о исплати финансијских средстава неразвијеним и изразито неразвијеним јединицама локалне самоуправе, којом се одобрава исплата у износу од 750.000 КМ.
Средства у висини од по 21.428,50 КМ се распоређују сљедећим неразвијеним општинама: Братунац, Вишеград, Власеница, Доњи Жабар, Костајница, Љубиње, Невесиње, Нови Град, Петровац, Петрово, Рибник, Рогатица, Хан Пијесак, Шамац и Шипово. Такође, по 21.428,50 КМ добиће и сљедеће изразито неразвијене општине: Берковићи, Вукосавље, Источни Дрвар, Источни Мостар, Источни Стари Град, Језеро, Калиновик, Кнежево, Крупа на Уни, Купрес, Лопаре, Ново Горажде, Осмаци, Оштра Лука, Пелагићево, Рудо, Сребреница, Трново, Чајниче, а општина Шековићи ће добити 21.431,00 КМ.
Влада Републике Српске донијела је Одлуку о допунама Одлуке о одређивању приоритетних пројеката из програма јавних инвестиција Републике Српске за финансирање из Буџета у 2026. години, са расподјелом средстава.
Међу приоритетне пројекте у текућој години биће уврштена још два, и то:
