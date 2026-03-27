Пуховац открио колико трговаца је прекршило ограничење марже

27.03.2026
Министар трговине и туризма у Влади Републике Српске Нед Пуховац изјавио је да Влада и ресорно министарство чине све како би повећање цијена горива и прехрамбених производа било што подношљивије за становништво, те најавио даље контроле како би се спријечило да неко профитира у овој ситуацији.
"Са мјерама које смо предузели и које ћемо предузети у наредним данима и уз наредним седмицама, мислим да ћемо помоћи становништву", рекао је Пуховац на конференцији за новинаре након данашње сједнице Владе Српске.
Пуховац је навео да се и даље настављају инспекцијске контроле цијена горива на бензинским пумпама, те да је прекршаја мање него што је било на почетку.
"Инспекцијске контроле се настављају, иду негдје и по два, три пута. Смањује се број прекршаја у односу на онај који смо имали раније када је од 130 контролисаних до 60 било у прекршају. Вјероватно схватају да овакву ситуацију не могу да користе у тој мјери", истакао је Пуховац.
Говорећи о ограничењу маржи које су ступиле на снагу у суботу, Пуховац је рекао да је извршено 55 надзора, а да су 32 контролисана субјекта била у прекршају.
Он је указао да је републичка контрола утврдила прекршаје, али да градске контроле нису нашле ниједан.
Према његовим ријечима, главни инспектор му је најавио да ће бити извршене контроле и санкције за оне који нису нашли прекршаје тамо гдје их је било.
"Цијене и даље расту, ми смо настојали да их обуздамо и донекле смо их обуздали", закључио је Пуховац.
