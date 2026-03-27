Влада Српске одлучила: Скоро 70 милиона за повећање плата

Аутор:АТВ
27.03.2026
16:24
Коментари:3
Влада Републике Српске усвојила је данас сет измјена и допуна закона којима је предвиђено повећање плата буџетским корисницима за пет одсто од 1. априла.
Министар финансија Републике Српске Зора Видовић рекла је на конференцији за новинаре након сједнице Владе да је за ово повећање у буџету неопходно 68.350.000 КМ.
Она је навела да ће за повећање плата у високом образовању бити издвојено 4.700.000 КМ, за основно и средње образовање, културу и ђачки стандард потребно је обезбиједити 21.350.000 КМ.
Када је ријеч о правосуђу, овим повећањем нису обухваћени судије и тужиоци, којима су плате већ повећане од 1. јануара, већ само особље које ради у правосуђу и за то је потребно 4.230.000 КМ.
У МУП-у се, каже, не повећавају се плате за полицији и овлаштена лица, већ за лица која раде у полицији, а немају овлаштење за десет одсто и за то нам је потребно 3.370.000 КМ.
Када је ријеч о органима управе предвиђено је повећање за пет одсто и за то потребно 7.000.000 КМ, јавне службе 4.500.000 КМ.
За здравство, које није буџетски корисник, предвиђено је повећање плата од пет одсто и за то је потребно 23.200.000 КМ.
"Анализирањем прихода и могућности здравства да изнесе ово повећање, дошли смо до закључка да то није могуће, па буџет то преузима на себе", рекла је Видовићева.
Она је напоменула је да ће код здравства од августа бити дефинисан додатак који ће бити исплаћиван медицинским радницима сваки мјесец.
"Ово смо дефинисали до краја године, а како ће се даље кретати стање зависи од прихода, стања привреде, економских показатеља, утицаја на Блиском истоку. Све ћемо пратити и у складу са тим кориговати одређене ствари", рекла је Видовићева.
