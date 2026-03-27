Полиција пронашла пуцача из Брчког: Тужилац донио одлуку о њему

Аутор:АТВ
27.03.2026
16:14
Коментари:0
Полиција је идентификовала лице које је синоћ пуцало у Брчком током прославе након побједе фудбалске репрезентације БиХ, саопштено је из Полиције Брчко дистрикта.
Како је саопштено, полицијски службеници уочили су два лица рођена 1981. и 2002. године оба из Брчког, а који су нарушавали јавни ред и мир узнемирењем грађана употребом пиротехничких средстава чиме су починили прекршај из члана 18. Закона о јавном реду и миру Брчко дистрикта БиХ, те су истим уручени прекршајни налози.
Свијет
Милионер погинуо, а његов син (14) тешко повријеђен у судару чамаца
По завршетку утакмице дошло је до формирања више колона возила које су се кретале улицама града, а накнадно је на основу запримљених сазнања утврђено да је у улици Р. Џ. Чаушевића из једног возила дошло до рафалне пуцњаве из непознатог оружја.
"Одмах су предузете мјере и радње на идентификовању возила и актера овог догађаја, те је утврђено да је ријеч о лицу рођеном 2003. године из Брчког који је пуцао из гасног оружја марке “Екол” калибра 9 милиметара. О свему је упознат дежурни тужилац Тужилаштва Брчко дистрикта БиХ, који се изјаснио да у предметном догађају нема елемената кривичног дјела и да се исти процесуира као прекршај", саопштено је из полиције.
Економија
Додик: Српска учинила све да би пољопривреда била стимулисана
Полиција Брчко дистрикта БиХ наставља са даљим активностима на прикупљању свих чињеница и околности око кршења одредби Закона о оружју и муницији и Закона о јавном реду и миру Брчко дистрикта БиХ, након чега ће против починилаца бити поднесен Захтјев за покретање прекршајног поступка Основном суду Брчко дистрикта БиХ.
