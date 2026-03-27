Снијег замео, нестало струје: У УСК обустављена настава

Извор:
СРНА
27.03.2026
10:03
У Унско-санском кантону данас неће бити наставе у основним школама због отежаних временских услова и проблема са напајањем електричном енергијом.
Министарство образовања, науке, културе и спорта Унско-санског кантона донијело је одлуку о обустави наставе у основним школама док се не створе услови за рад, јављају федерални медији.
Снијег је узроковао проблеме у Унско-санском кантону, Цазин је без електричне енергије, а у Бихаћу је 30 центиметара снијега.
