АТВ у Дринићу: Тешка ситуација у Шумском газдинству

Аутор:Инес Ђанковић
26.03.2026
19:35
Коментари:1
Раденко Кубурић из Босанског Петровца око шест година ради као сјекач у Шумском газдинству „Оштрељ Дринић“ у Дринићу. За АТВ каже да у предузећу никада није било горе.
"Плате касне, цијене су нам никакве. Доприноси нам се нередовно уплаћују. Шта још да кажем? Ситуација је јако тешка. Људи немају више воље да раде, немају за шта. Цијене су нам никакве- обрачунавају нам се плате по цјеновнику од 2002., 2003. године", рекао је Раденко Кубурић, сјекач у ШГ "Оштрељ-Дринић".
Тежак посао као и већина његових колега ради и тракториста Горан Јеличић. Иако је трактор већ два мјесеца у квару. Спас је, каже, што не зависи од плате у газдинству, јер се на свом имању бави производњом и узгојем животиња. Посао у том шумском газдинству спас је за око 300 породица чији чланови раде ту. И не само из Дринића него и са подручја Босанског Петровца и околних мјеста у ФБиХ.
"Све овдје људи што има, већина људи, поготово мушке популације сви они раде у том предузећу. Већина", рекао је Горан Јеличић, тракториста у ШГ "Оштрељ-Дринић".
Бројни су проблеми који муче раднике, прича предсједник синдиката. Забринути су радници за опстанак и останак. Плате би могле да буду и знатно веће, јер су, поручују из синдиката, најниже у окружењу.
"Ево два мјесеца касне плате. Неки доприноси и кредити још нешто више касне. Постоји нека неизвјесност. На мала врата се прича и шапуће о томе да би се и тај неки дио властите механизације у производњи дрвних сортимената укидао. Радници су поприлично забринути", рекао је Дејан Прошић, предсједник Синдикалне организације ШГ "Оштрељ- Дринић".
Друштво
Да је у предузећу тренутна ситуација тешка, јасно је и директору. Разумије страх радника, али поручује да ће заједничким трудом, знањем и способностима превазићи проблеме. Најтеже је у зимском периоду када су отежани услови за рад у шуми, а све додатно отежава недостатак производних радника.
"Ја сам презадовољан са тренутном ликвидношћу. Од када сам ја овдје в.д. директора шумског газдинства плату исплаћујемо редовно сваки мјесец. Постоји одређено кашњење, али ја се надам када крене прољеће и када се мало овремени да ћемо и то постићи", рекао је Александар Смиљић, в.д. директора ШГ "Оштрељ–Дринић".
Приход од накнаде по основу кориштења шума чини 45% укупног буџета Дринића. Шумско газдинство на име накнаде за 2024. и 2025. годину дугује милион и 118 хиљада марака. Што је више од пола годишњег буџета локалне заједнице чиме се помаже и рад једине школе и вртића.
"Ми смо у тешкој ситуацији и рјешавамо само оне ствари које су ургентне. Могу рећи, да плате нашим радницима не касне и овај дио помоћи школи. Јер то не смијемо дозволити да дође у питање. Иначе све остало што је у инвестиционом дијелу смо морали избацити. Јер нам та средства недостају", рекао је Драго Ковачевић, начелник општине Петровац-Дринић.
Шумско газдинство у Дринићу има 190 запослених. То предузеће чини 50% радних мјеста у локалној заједници.
Шумско газдинство у Дринићу почело је са радом 1996. године. Тада су створени услови за повратак на ово подручје. Они који овдје живе и раде кажу да без рада шумског газдинства и прихода овог предузећа у буџету локалне заједнице нема ни живота на овим просторима.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму