Почео седми Самит енергетике у Требињу

Бојан Носовић

25.03.2026

19:51

Седми Самит енергетике Требиње
Фото: АТВ

Енергетска транзиција и будућност, вјештачка интелигенција у енергетици, обновљиви извори и сарадња то је само дио оно о чему се ових дана прича у Требињу јер је почео седми СЕТ. Стигли су важни гости, а енерго челници Српске кажу да се имају са чим похвалити.

"Ми смо апсолутно опредијељени да изградимо обновљиве изворе енергије у Републици Српској, опредијељени смо да сву ту енергију имамо као вишак, моћи ћемо је пласирати на инострано тржиште", каже Лука Петровић, директор ЕРС.

"Укупна инвестициона вриједност свих енергетских пројеката у Републици Српској је негдје око 5,4 милијарде марака. То је велики изазов који је Република имала пред собом и ми као доносиоци одлука", поручује Петар Ђокић, министар енергетике и рударства Српске.

Енергетика је увијек топ теме зато је Требиње топ мјесто за овакву манифестацију, каже министар Сташа Кошарац који је на СЕТу од самог почетка.

"Ми данас овдје у Требињу имамо 900 учесника, представника Кине, Америке , Турске, земаља Западног Балкана, западних земаља Европе говори о томе да су и други препознали капацитет Републике Српске, адекватне политике институција Републике Српске", рекао је Сташа Кошарац, министар спољне трговине и економских односа БиХ .

Требињски самит је значајан и за цијели регион.

"Можда је овај скуп данас тренутак да мало изађемо пред јавност са оним шта смо урадили", истиче Душан Живковић, директор Електропривреде Србије.

"Размјењујемо идеје приједлоге, ми представљамо шта смо урадили друге компаније шта су оне", каже Милутин Ђукановић, директор Електропривреде Црне Горе.

Енергетика је стуб развоја комплетног региона а Српска има велики потенцијал.

"Оно што нам треба, треба нам брза реакција, морамо брже да реализујемо све започете пројекте и да утичемо на администрацију да администрација брже рјешава све неопходне дозволе и документацију која је неопходна да би се инвестиција реализовала", рекао је Горан Рачић, предсједник Привредне коморе Републике Српске.

"Сигуран сам да су сви људи из области бизниса који се наслања на енергетику данас овдје. Самим тим и ИРБ који подржава инвестиције у енергетском сектору, обновљивим изворима енергије", увјерен је Недељко Ћорић, директор ИРБ-а.

Присуство људи из 15 држава много значи за Требиње. Конгресни туризам је будућност каже градоначелник. Зато...

"Очекујемо ове године у мају почетак радова на изградњи конгресног центра", најављује Мирко Ћурић, градоначелник Требиња.

Док се чека конгресни центар у требињском Културном центру ће се десити седам панел и једна пленарна сесија у наредна три дана. СЕТ завршава у петак.

