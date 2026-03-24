Због раста цијена горива поскупљује такси

24.03.2026
17:26
Од наредног мјесеца вожња таксијем у Сарајеву ће бити скупља.
Раст цијена ће пратити све такси компаније у Кантону Сарајево, пише Кликс.ба.
Свијет
Драма на аеродрому због путника који је кренуо за Бањалуку
Прве информације говоре да ће полазна цијена вожње износити 3 КМ, а сваки пређени километар износиће 2,20 КМ.
Тренутно је полазна цијена вожње (старт) 2,50 КМ, а један километар 1,50 КМ.
Свијет
Иран фотографијом исмијао Доналда Трампа
Главни разлог поскупљења је снажан раст цијена горива, а посебно дизела, на бензинским пумпама због рата у Ирану.
