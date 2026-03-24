Наставља се суђење Кецмановићима: Коста свједочи у поступку против његових родитеља

24.03.2026
У згради Специјалног суда у Београду сутра би на суђењу Миљани и Владимиру Кецмановићу, требало да буде саслушан њихов син Коста К. који је 3. маја 2023. године у Основној школи "Владислав Рибникар" убио девет вршњака и чувара школе, а ранио шесторо ученика и наставницу историје.
Овај поступак је затворен за јавност, па нико није званично саопштио да ће малољетник бити саслушан, али на то указује чињеница да је током претходног поступка, суђење из Палате правде било измјештено у зграду суда у Устаничкој улици само када је К. К. испитиван.
Коста К. би требало да буде доведен из здравствене установе у којој се налази скоро три године.
Током поновљеног поступка су оптужени Кецмановићи изнијели одбрану, док су саслушани и оштећени, односно чланови породице убијених и рањених.
Кецмановићи од почетка суђења негирају кривицу.
Ово суђење је иначе затворено за јавност на приједлог Вишег јавног тужилаштва у Београду, ради заштите инетереса малољетних лица и приватности оштећених, а поступак се понавља зато што је Апелациони суд у Београду укинуо првостепену пресуду којом су Кецмановићи били осуђени на вишегодишње казне и наложио да се понови суђење.
Владимир Кецмановић је првостепеном пресудом за кривична дјела занемаривање и злостављање малољетног лица и тешко дјело против опште сигурности, био осуђен на казну затвора од 14 и по година, док је његова супруга Миљана Кецмановић за кривично дјело занемаривање и злостављање малољетног лица била осуђена на казну затвора од три године.
Истом пресудом је Немања Маринковић инструктор у стрељани у којој је Коста К. вежбао пуцање, правоснажно осуђен на казну кућног затвора од годину дана због давања лажног исказа.
Поред кривичног поступка против Кецмановића се водило и пет парничних поступака по тужбама чланова породице убијених и рањених, а који су сви првостепено окончани.
Коста К, који у вријеме извршења овог злочина није имао навршених 14 година, па самим тим није кривично одговоран, пуцао је 3. маја у школи из два очева пиштоља која је узео 1. маја 2023. године.
Он их је тог дана ставио у свој ранац, отишао у школу и током првог часа убио 10 особа и ранио још петоро дјеце и наставницу историје.
