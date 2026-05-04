Џејла Рамовић за АТВ открила да ли постоји симболика броја 1004

Популарна и талентована пјевачица Џејла Рамовић истакла је да 1004 није никакву симболику, али да је сазнала врло занимљиве чињенице о том броју.
"Сазнала сам врло занимљиве чињенице о броју 1004 шта он заиста значи у корејској култури, то је јако лијепо. То је као њима анђеоски број, воле га и цијене, тако да је 1004 добило лијепу симболику након изласка, а никоме 1004 дана не бих пожељела, а ја их ни немам", рекла је Џејла у АТВ-овој емисији Центар дана.
Она је прокоментарисана и то што се о њој у посљедње вријеме много прича.
"Видим да се нешто догађа, добродошло је, поготово када је овако лијепо, али морам да будем искрена и да признам да ја нисам толико упућена у све те ствари јер најдраже ми је да не знам већ да на наступима осјећам још већу љубав од публике и од свих који ме прате", рекла је Џејла.
Истакла је да има мирну енергију.
"Врло сам смирена и сталожена особа. Нервира ме неправда, нервирају ме неискрени људи", истакла је Џејла Рамовић.
Истакла је да се дружи се људима којима вјерују и са којима се осјећа добро.
"Границе су увијек добре и здраве за поставити све док смо на истим таласним дужинама. То је врло битно како би односи од почетка били искрени и исправни", рекла је Џејла.
Признала је и да је срећно заљубљена.
"Никада се нисам поистовјећивала са масом и мени није било тешко да задржим то што јесам. Драго ми је да су то људи препознали јер ја сам таква од старта, ништа се није промијенио, и дан данас је тако", рекла је Џејла.
