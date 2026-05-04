Ауто у власништву Софије Шашић убио коња, огласила се ћерка Жељка Шашића

Аутор:

АТВ
04.05.2026 13:38

Софија Шашић
Фото: Youtube/ADRIA TV Montenegro

Џип који је у власништву ћерке Жељка Шашића и Соње Вуксановић, а којим је управљао њен возач учествовао у удесу на путу од Нове Вароши ка Чајетини у ком је страдала животиња.

На магистралном путу у близини Златибора почетком мјесеца догодила се саобраћајна незгода у којој је настрадао коњ, а у инциденту је учествовало возило у власништву ћерке Жељка Шашића и Соње Вуксановић Софије Шашић.

Како Курир сазнаје, аутомобилом у тренутку несреће није управљала она, већ возач, који је био на путу из Црне Горе где је Софија боравила у том моменту.

Незгодна ситуација

Како је у изјави за Курир рекла Софија, до трагедије је дошло изненада, када је на коловоз истрчало крдо коња. У таквим околностима, према њеним ријечима, судар није могао бити избјегнут.

"Нажалост, тачно је да је мој ауто био у питању. Возач га је возио за Београд, јер сам ја остала у Црној Гори. Трагедија са коњем десила се оног момента када је крдо коња изашло на магистрални пут, а како су ми рекли, то није могло да се избјегне. Случај је свакако предат надлежним органима. Много ми је жао што је дошло до тога и што је коњ преминуо", рекла је она.

Према доступним информацијама, на путу се у том тренутку налазило више коња, али је само један страдао од задобијених повреда усљед силине ударца. Овај инцидент поново је отворио питање безбједности на путевима у планинским пределима, гдје није реткост да домаће или дивље животиње излазе на коловоз.

Незгода на планини

Надлежни органи су преузели случај и очекује се да ће утврдити све околности незгоде, укључујући евентуалну одговорност власника животиња, али и процену да ли је возач поступао у складу са прописима. Овакве ситуације указују на потребу за додатним мерама опреза, посебно на деоницама путева које пролазе кроз рурална и планинска подручја, гдје су сусрети са животињама често непредвидиви и могу имати озбиљне посљедице, како по учеснике у саобраћају, тако и по саме животиње.

Из полицијске управе Ужице смо незванично сазнали сљедеће:

"Незгода се догодила у суботу 2. маја око 22.45 часова. У незгоди су учествовали путничко возило и животиња. Возач путничког возила се кретао из правца Нове Вароши ка Чајетини и незгода се догодила у месту Златибор. Након незгоде коњ је угинуо. Полиција је обавијестила Основно јавно тужилаштво у Ужицу, такође Зоо-хигијену Златибор, ветеринарског инспектора и комуналну милицију. Штета на возилу постоји. Коњ није имао ушну маркицу, па самим тим је власник непознат", прича извор Курира.

