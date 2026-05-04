Logo
Large banner

Сави Милошевићу 22 године за хладнокрвно убиство супруге Слађане

Аутор:

Огњен Матавуљ
04.05.2026 14:50

Коментари:

1
Сави Милошевићу 22 године за хладнокрвно убиство супруге Слађане
Фото: ATV

Окружни суд у Добоју осудио је Саву Милошевића (30) из Брода на 22 године и три мјесеца затвора због тешког убиства супруге Слађане Милошевић (24), коју је убио у сачекуши хицем из аутоматске пушке.

Одлуком суда Савин рођак Александар Остојић (25) ослобођен је оптужбе за помагање убиства и он ће бити пуштен на слободу.

Милошевић је оглашен кривим за тешко убиство члана породице којег је претходно злостављао и за то му је изречена казна од 22 године затвора.

За неовлаштено посједовање муниције осуђен је на шест мјесеци и казне су му обједињене у јединствену од 22 године и три мјесеца.

Убиство Слађане Милошевић

Хроника

Завршено суђење за убиство Слађане Милошевић!

У пресуди се наводи да је Саво дужи период злостављао Слађану. Она га је због тога напустила и са двоје дјеце отишла да живи код својих родитеља у Велику Брусницу.

Злочин се догодио 29. децембра 2024. године на локалном путу у Великој Брусници код Брода. У пресуди се наводи да је Саво око 5.30 часова на путу препријечио свој аутомобил ”BMW” и тако онемогућио пролаз супрузи, која ја наишла ”фијат пунтом”. Након што је Слађана зауставила возило Саво је из аутоматске пушке ”M70”, калибра 7,62 mm испалио један метак који је пробио шофершајбну ”фијата” и Слађану погодио у десно око.

Слађана Милошевић Досије

Хроника

Мајка двоје дјеце хладнокрвно ликвидирана: Оптужен супруг Саво Милошевић

Мјесец и по дана прије убиства Слађана је пријавила полицији да је Саво на превару одвезао на осамљено мјесто и прислонио јој пиштољ на главу, пријетећи да ће је убити уколико не остави Ненада М. и њене родитеље.

Због тога је хапшен, али је убрзо пуштен на слободу.

Пресуда није правоснажна и дозвољена је жалба Врховном суду Републике Српске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саво Милошевић оптужени

Слађана Милошевић Брод

Окружни суд Добој

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Саво Милошевић већ био под истрагом за убиство!

Хроника

Саво Милошевић већ био под истрагом за убиство!

1 год

0
Саво Милошевић осумњичен за убиство супруге, недавно ухапшен због насиља у породици

Хроника

Саво Милошевић осумњичен за убиство супруге, недавно ухапшен због насиља у породици

1 год

0
Тарик Прусац креп траком Елми облијепио уста и главу у 20 слојева

Хроника

Тарик Прусац креп траком Елми облијепио уста и главу у 20 слојева

2 ч

0
Софија Шашић

Сцена

Ауто у власништву Софије Шашић убио коња, огласила се ћерка Жељка Шашића

3 ч

0

Више из рубрике

Једномјесечни притвор Тарику Прусцу, осумњиченом за убиство Елме Годињак

Хроника

Једномјесечни притвор Тарику Прусцу, осумњиченом за убиство Елме Годињак

1 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Пао у акцији "Калибар": Пронађене пушке, бајонет и муниција

2 ч

0
Особа пуни свој аутомобил горивом док су цијене горива на бензинској пумпи истакнуте иза ње, сриједа, 4. март 2026. године, у Балтимору.

Хроника

Мушкарац преминуо на бензинској пумпи

2 ч

0
Тарик Прусац креп траком Елми облијепио уста и главу у 20 слојева

Хроника

Тарик Прусац креп траком Елми облијепио уста и главу у 20 слојева

2 ч

0

  • Најновије

16

27

Мазалица: У сложеним околностима Влада Српске урадила добар посао у првих 100 дана

16

22

Америка тврди: У потпуности контролишемо Ормуски мореуз

16

20

Минић најавио заједничку сједницу са Владом Србије

16

12

Детаљи трагедије у Бањалуци: Мушкарац преминуо у дворишту куће

16

03

Шеранић: Родитељи његоватељи добијају посебан додатак, из буџета Српске 12 милиона КМ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner