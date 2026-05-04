Сави Милошевићу 22 године за хладнокрвно убиство супруге Слађане

Аутор:Огњен Матавуљ
Окружни суд у Добоју осудио је Саву Милошевића (30) из Брода на 22 године и три мјесеца затвора због тешког убиства супруге Слађане Милошевић (24), коју је убио у сачекуши хицем из аутоматске пушке.
Одлуком суда Савин рођак Александар Остојић (25) ослобођен је оптужбе за помагање убиства и он ће бити пуштен на слободу.
Милошевић је оглашен кривим за тешко убиство члана породице којег је претходно злостављао и за то му је изречена казна од 22 године затвора.
За неовлаштено посједовање муниције осуђен је на шест мјесеци и казне су му обједињене у јединствену од 22 године и три мјесеца.
У пресуди се наводи да је Саво дужи период злостављао Слађану. Она га је због тога напустила и са двоје дјеце отишла да живи код својих родитеља у Велику Брусницу.
Злочин се догодио 29. децембра 2024. године на локалном путу у Великој Брусници код Брода. У пресуди се наводи да је Саво око 5.30 часова на путу препријечио свој аутомобил ”BMW” и тако онемогућио пролаз супрузи, која ја наишла ”фијат пунтом”. Након што је Слађана зауставила возило Саво је из аутоматске пушке ”M70”, калибра 7,62 mm испалио један метак који је пробио шофершајбну ”фијата” и Слађану погодио у десно око.
Мјесец и по дана прије убиства Слађана је пријавила полицији да је Саво на превару одвезао на осамљено мјесто и прислонио јој пиштољ на главу, пријетећи да ће је убити уколико не остави Ненада М. и њене родитеље.
Због тога је хапшен, али је убрзо пуштен на слободу.
Пресуда није правоснажна и дозвољена је жалба Врховном суду Републике Српске.
