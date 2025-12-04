Мајка двоје дјеце хладнокрвно ликвидирана: Оптужен супруг Саво Милошевић

Извор:
АТВ
04.12.2025
13:33
Коментари:0
У посљедње три године у Босни и Херцеговини је убијено 39 жена. Починиоци ових стравичних злочина најчешће су били мушкарци, односно брачни, ванбрачни или бивши партнери жртве.
Досије доноси причу о убиству Слађане Милошевић, мајци двоје дјеце која је хладнокрвно ликвидирана у Великој Брусници код Брода. За злочин је оптужен њен супруг Саво Милошевић, кога је претходно пријавила за насиље у породици.
Шта је претходило убиству, на основу којих доказа је супруг оптужен и да ли је злочин могао бити спријечен, погледајте у емисији Досије.
