Мајка двоје дјеце хладнокрвно ликвидирана: Оптужен супруг Саво Милошевић

Извор:

АТВ

04.12.2025

13:33

Мајка двоје дјеце хладнокрвно ликвидирана: Оптужен супруг Саво Милошевић
Фото: АТВ

У посљедње три године у Босни и Херцеговини је убијено 39 жена. Починиоци ових стравичних злочина најчешће су били мушкарци, односно брачни, ванбрачни или бивши партнери жртве.

Досије доноси причу о убиству Слађане Милошевић, мајци двоје дјеце која је хладнокрвно ликвидирана у Великој Брусници код Брода. За злочин је оптужен њен супруг Саво Милошевић, кога је претходно пријавила за насиље у породици.

Шта је претходило убиству, на основу којих доказа је супруг оптужен и да ли је злочин могао бити спријечен, погледајте у емисији Досије.

Досије

Savo Milošević

Slađana Milošević

