Logo
Large banner

Мачка путовала 70 километара испод хаубе аутомобила

24.12.2025

22:34

Коментари:

0
Мачка путовала 70 километара испод хаубе аутомобила

Једна мачка спасена је у Пурмеренду, 15 километара сјеверно од Амстердама, након што је путовала 70 километара испод хаубе аутомобила.

Мачка је одмах пребачена код ветеринара на преглед амбулантним возилом за животиње, преноси НЛ Тајмс.

Иако је била изложена топлоти мотора и дугом путу, према извештају НОС-а, мачка је у релативно добром стању.

Власници мачке, који живе у Утрехту, приметили су да њихов љубимац недостаје и преко локатора на огрлици видели да се креће великом брзином ауто-путем А2.

Власници су је пратили својим аутомобилом од Амстердама до паркинга у Пурмеренду.

Аутомобил је коначно стао у Броекерхофу у Пурмеренду, када је откривено да је мачка заглављена у мотору.

Ватрогасци су морали да разбију прозор и раставе делове мотора како би је извукли.

Након пажљивог поступка, преплашена мачка је безбедно извучена из свог скровишта.

Ветеринари и хитне службе често се сусрећу са мачкама које се скривају испод хауба или у мотору аутомобила.

Тражећи топлоту и склониште, посебно током хладних дана, мачке често сматрају простор код мотора примамљивим местом за скривање.

Да би се спречиле несреће, саветује се да се куца по хауби или труби пре покретања аутомобила, посебно током јесени и зиме.

Подијели:

Тагови:

мачка

hauba

životinje

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Рођени генијалци: Ова 3 знака имају мозак који ради 100 на сат

Занимљивости

Рођени генијалци: Ова 3 знака имају мозак који ради 100 на сат

11 ч

0
Ова три знака ће 2026. године бити затрпана парама

Занимљивости

Ова три знака ће 2026. године бити затрпана парама

12 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Астролози откривају у која три знака се рађају најзлобнији људи

13 ч

0
Милицу момак оставио јер је имала 136 килограма: Оно што је услиједило нико није очекивао

Занимљивости

Милицу момак оставио јер је имала 136 килограма: Оно што је услиједило нико није очекивао

13 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

00

Марија Шерифовић отворила душу: "Свакој самохраној мајци треба да се додијели пехар"

22

48

До краја недјеље стиже финансијски пакао за 3 знака: Ко ће бити непријатно изненађен?

22

45

Селак: Одбрана изборне воље – Република Српска не прихвата наметање

22

40

Аутомобил слетио у провалију: У њему била цијела породица

22

34

Мачка путовала 70 километара испод хаубе аутомобила

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner