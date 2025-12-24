Мачка путовала 70 километара испод хаубе аутомобила

24.12.2025
22:34
Коментари:0
Једна мачка спасена је у Пурмеренду, 15 километара сјеверно од Амстердама, након што је путовала 70 километара испод хаубе аутомобила.
Мачка је одмах пребачена код ветеринара на преглед амбулантним возилом за животиње, преноси НЛ Тајмс.
Иако је била изложена топлоти мотора и дугом путу, према извештају НОС-а, мачка је у релативно добром стању.
Власници мачке, који живе у Утрехту, приметили су да њихов љубимац недостаје и преко локатора на огрлици видели да се креће великом брзином ауто-путем А2.
Власници су је пратили својим аутомобилом од Амстердама до паркинга у Пурмеренду.
Аутомобил је коначно стао у Броекерхофу у Пурмеренду, када је откривено да је мачка заглављена у мотору.
Ватрогасци су морали да разбију прозор и раставе делове мотора како би је извукли.
Након пажљивог поступка, преплашена мачка је безбедно извучена из свог скровишта.
Ветеринари и хитне службе често се сусрећу са мачкама које се скривају испод хауба или у мотору аутомобила.
Тражећи топлоту и склониште, посебно током хладних дана, мачке често сматрају простор код мотора примамљивим местом за скривање.
Да би се спречиле несреће, саветује се да се куца по хауби или труби пре покретања аутомобила, посебно током јесени и зиме.
Занимљивости
11 ч0
Занимљивости
12 ч0
Занимљивости
13 ч0
Занимљивости
13 ч1
Најновије
Најчитаније
23
00
22
48
22
45
22
40
22
34
Тренутно на програму