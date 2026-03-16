Едита искрено о партнеру: Знали смо куда води наш однос, а жељели смо дијете

16.03.2026
Едита Арадиновић отворено говори о Ненаду Стевановићу, бившем партнеру са којим чека дијете.
Српска музичка сцена ускоро ће добити најљепшу могућу вијест популарна пјевачица Едита Арадиновић је у другом стању. Вијест о трудноћи обрадовала је њену породицу и пријатеље, пјевачицине фанове широм региона, али и колеге са естраде, који јој већ упућују честитке и најљепше жеље.
Позната по снажној енергији, упечатљивом гласу и харизми којом плијени, Едита сада улази у потпуно ново животно поглавље – најважније и најинтимније. Иако је годинама градила успјешну каријеру и низала хитове, чини се да јој предстоји улога која надмашује све рефлекторе и бине – улога мајке.
Како ће трудноћа утицати на њене професионалне планове, будући да припрема нов албум и на који начин доживљава овај посебан период живота, питања су која интригирају јавност. Једно је сигурно – пред Едитом је вријеме испуњено јаким емоцијама, радошћу и срећом због успјеха њеног новог сингла "Ливада", који означава наставак сарадње с продуцентом Милошем Рогановићем.
Едита није од јавности крила да су она и њен партнер Ненад Стевић донијели заједничку и промишљену одлуку да се разиђу, без ружних ријечи и свађа. Одлучили су да остану у коректним и пријатељским односима, а наводно је вијест о раскиду први с најближим кругом пријатеља подијелио управо Стевић, који се у том тренутку налазио у Тајланду, и то без пјевачице.
Едита је на свом "Инстаграм" профилу пратиоцима открила да су раскинули и да су обоје схватили да им се животни путеви разилазе, али да ће заједнички подизати кћерку.
Овако је Едита говорила о другом стању:
"Била сам пресрећна, као и окружење, као да смо некако сви били спремни на то, а ја одавно желим да се остварим у тој улози.Прижељкивала сам дјечака, али сада је потпуно свеједно, само да ми је жива и здрава. Генерално сам емотивна, а сада још више. Зависи од дана, недјеље, спавања, хране, од свега. Некад сам потпуно мирна и тиха, некад пуцам од енергије, а некад и од нервозе. Све у духу другог стања", рекла је Едита и додала:
"С обзиром на то да смо обоје знали куда води наш однос, а жељели смо дијете. А с друге стране, мирна сам јер знам да је он добар човјек и биће добар отац. Јако ми је важно да можемо да се чујемо, и да комуницирамо, а ми смо и више него добри, што је добар знак за будућност. Што се мог емотивног живота тиче, ту ћу ставити паузу док не будем тачно знала шта желим и такву особу привукла у свој живот, само ћу сада пазити дупло више јер имам и због кога".
Она је истакла да је незгодно је давати савјет у таквим ситуацијама.
"Никад не знамо причу до краја. Свакако сматрам да су жене по природи снажне, и да могу својом снагом, храброшћу и вољом да промијене свијет, а промијениће тако што неће трпјети и живјети у нефункционалном дому. Јер, живот прође, све прође брзо, а нисмо свјесни тога", каже Едита за Стори.рс.
