Вики одбрусила Босанцу у емисији: Пале тешке ријечи

16.03.2026

11:27

Свака емисија Пинкове звезде, донесе неке нове расправе између чланове жирија. У викенду који је иза нас, у поменутом музичком такмичењу Вики Миљковић ушла је у сукоб са Драганом Стојковићем Босанцем.

Свађа је наравно настала када се Вики борила за свог кандидата. Босанац је био једини члан жирија који је овом такмичару дао глас "Не", што је изазвало изузетно оштру реакцију пјевачице. Вики није могла да прећути, па је одмах стала у одбрану свог кандидата, након чега су у студију почеле да сијевају варнице.

- Босанац, све бих се ја са тобом сложила кад би те исте замјерке нашао и изговорио такмичарима који су дупло старији од њега, а ти тад прећутиш и кажеш: 'Па може и овако' – рекла је Вики.

Босанац јој није остао дужан, те је захтјевао конкретне примјере за њене оптужбе:

- Коме сам прећутао и шта, немој паушално, ја сам рекао конкретно. Који пјевач, на ком мјесту, и која пјесма - рекао је Босанац, преноси Курир.

- Ја се не сјећам ни моји кандидати који пјесму су пјевали. Ако неко са својих 15 година - почела је Вики, али ју је композитор оштро прекинуо.

- Ја године не уважавам – викао је Босанац.

- Али како смо код твоје Дарие уважили, и она је имала ситнице које нису биле добре – рекла је Вики.

– Што си гласала за Дарију – питао је Босанац.

Ово питање је потпуно избацило пјевачицу из такта, те му је брутално одбрусила, изговоривши ријечи које нико у студију није очекивао:

- Зато што је фантастична у комплету, ја нисам наџак баба, као што си ти наџак деда. Могли смо да идемо у ситна цријевца. Годинама си тражио то у, а, и , е, 20 година сједиш по такмичењима и тражиш то, а ниједну звијезду ниси изродио – викала је Вики.

