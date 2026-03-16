Више ухапшених у Требињу: Превозили мигранте, покушали подмитити полицију

16.03.2026
Припадници Полицијске управе Требиње код Љубиња су лишили слободе 11 миграната али и два лица која су их превозила, сазнаје АТВ од извора из ПУ Требиње.
"Лица која су превозила мигранте су покушала подмитити полицијске службенике, нудили су им по 30 евра", каже извор АТВ-а.
У току дана ће мигранти али и кријумчари бити доведени у просторије Полицијске управе Требиње.
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
5 ч0
