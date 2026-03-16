Више ухапшених у Требињу: Превозили мигранте, покушали подмитити полицију

Аутор:

АТВ

16.03.2026

11:16

Фото: АТВ

Припадници Полицијске управе Требиње код Љубиња су лишили слободе 11 миграната али и два лица која су их превозила, сазнаје АТВ од извора из ПУ Требиње.

"Лица која су превозила мигранте су покушала подмитити полицијске службенике, нудили су им по 30 евра", каже извор АТВ-а.

У току дана ће мигранти али и кријумчари бити доведени у просторије Полицијске управе Требиње.

