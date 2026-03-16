Драма у Анталији: Пуцњава у згради Владе

16.03.2026
11:12
Права драма одвија се у Анталији у Турској, након што су одјекнули пуцњи у канцеларији гувернера округа Кепез.
Грађани су евакуисани из зграде.
Према првим информацијама, пуцњава се догодила око 11 часова по локалном времену.
Незванично, једна особа је ушла у Дирекцију за национално образовање округа, која се налази у згради владе Кепез у Анталији, и отворила ватру насумично прије него што се закључала у једну од просторија. Зграда владе је евакуисана након звука пуцњаве.
Специјалне полицијске и медицинске екипе су послате на лице мјеста.
Полицијски тимови обезбјеђују подручје. У овом тренутку није познато да ли има рањених, прености Телеграф.рс.
