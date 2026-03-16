Репрезентативац убио жену, њена кћерка све гледала

16.03.2026
10:48
Млади фудбалер Данил Секач, који има само 20 година, признао је убиство једне жене у главном граду ове земље, у Москви. Због овог дјела, младићу пријети и до 15 година робије.
Данил Секач је наступао за омладинске селекције фудбалске репрезентације Русије, док се суочава са оптужбама за убиство.
Он је током испитвања признао да је починио злочин, док је изразио и кајање.
"Признајем све и жао ми је", кратко је рекао Секач.ђ
Према саопштењу истражитеља, фудбалер је дошао у стан жртве са намјером да отвори сеф и да је опљачка, а онда му је наређено и да убије власницу стана. Овај злочин се догодио прошлог петка, 13. марта, када је жена нападнута са више удараца и убода ножем, пошто је одбила да открије шифру за сеф. Њој је у тим тренуцима и кћерка била у стану, која има 16 година.
Послије убиства, Секач је бацио украдени новац, накит и колекционарске новчиће кроз прозор, док је кћерку задржао као таоца, преноси Ало.
