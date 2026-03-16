Кузмић: Настављамо инвестиције у водопривреди

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Анђелка Кузмић изјавила је да је апсолутни приоритет наставак изградње и комплетирање дринског насипа с циљем трајне заштите Семберије од високог водостаја Дрине, као и ревитализација свих црпних станица дуж ријеке Саве.
"Република Српска је у претходних 15 година направила значајан искорак у санацији и изградњи водопривредних објеката ради подизања нивоа функционалности система заштите од поплава, али је у наредном периоду неопходно реализовати још низ капиталних и системских мјера како би систем заштите од штетног дјеловања вода у Републици Српској био доведен на оптималан ниво", истакла је Кузмићева.
Кузмићева је навела да је приоритет и уређење корита већих ријека на критичним тачкама, као што је регулација водотока ријеке Сане и њених притока на подручју Приједора, Новог Града и Костајнице.
Према њеним ријечима, важна је и даља санација и регулација Врбање и Врбаса у Бањалуци и низводно према Лакташима и Српцу, као и наставак радова на заштити од високих вода ријеке Босне на подручју Добоја и Модриче, радови на водотоку ријеке Жељезнице на подручју Источног Сарајева, као и другим локацијама у Републици Српској гдје се укаже потреба.
Република Српска
Огласила се Цвијановићева након Минићеве оставке
Кузмићева је оцијенила да су подједнако важне и системске и планске мјере гдје се као приоритет за будући период издваја унапређење водног информационог система.
"Важно је и проширење и модернизација мреже хидролошких и метеоролошких станица за аутоматско очитавање у реалном времену, што је пресудно за прецизније прогнозирање и благовремено проглашавање редовне и ванредне одбране од поплава", истакла је Кузмићева у интервјуу за Билтен Јавне установе "Воде Српске".
У погледу системског унапређења сектора вода, Кузмићева каже да Република Српска у наредном периоду мора да спроведе низ важних мјера, као што је повећање капацитета за пречишћавање комуналних и индустријских отпадних вода.
"У области заштите од вода морају се унаприједити капацитети за управљање ризицима. Изузетно је важно и јачање институционалних капацитета јер да би реализовали све неопходне мјере неопходан нам је и снажан институционални апарат способан да припреми, финансира и спроведе комплексне пројекте", истиче она.
Република Српска
Саво Минић поднио оставку
Кузмићева наглашава да ослањање искључиво на буџетска средства није довољно за реализацију свих пројеката те да је неопходно и повлачење средстава из међународних фондова.
"Приоритет је максимизација коришћења грантова и повољних кредитних линија кроз инструменте као што је Инвестициони оквир за западни Балкан", навела је Кузмићева.
Кузмићева је истакла да су у министарству на чијем је челу, у ресору водопривреде, од укупно пет запослених три жене.
"У нашим институцијама жене нису само формално заступљене већ се налазе на одговорним позицијама у сектору вода", рекла је Кузмићева и додала да увијек постоји простор за ново јачања.
