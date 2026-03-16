Кузмић: Настављамо инвестиције у водопривреди

Извор:

СРНА

16.03.2026

10:33

Анђелка Кузмић
Фото: АТВ

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Анђелка Кузмић изјавила је да је апсолутни приоритет наставак изградње и комплетирање дринског насипа с циљем трајне заштите Семберије од високог водостаја Дрине, као и ревитализација свих црпних станица дуж ријеке Саве.

"Република Српска је у претходних 15 година направила значајан искорак у санацији и изградњи водопривредних објеката ради подизања нивоа функционалности система заштите од поплава, али је у наредном периоду неопходно реализовати још низ капиталних и системских мјера како би систем заштите од штетног дјеловања вода у Републици Српској био доведен на оптималан ниво", истакла је Кузмићева.

Кузмићева је навела да је приоритет и уређење корита већих ријека на критичним тачкама, као што је регулација водотока ријеке Сане и њених притока на подручју Приједора, Новог Града и Костајнице.

Према њеним ријечима, важна је и даља санација и регулација Врбање и Врбаса у Бањалуци и низводно према Лакташима и Српцу, као и наставак радова на заштити од високих вода ријеке Босне на подручју Добоја и Модриче, радови на водотоку ријеке Жељезнице на подручју Источног Сарајева, као и другим локацијама у Републици Српској гдје се укаже потреба.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Огласила се Цвијановићева након Минићеве оставке

Кузмићева је оцијенила да су подједнако важне и системске и планске мјере гдје се као приоритет за будући период издваја унапређење водног информационог система.

"Важно је и проширење и модернизација мреже хидролошких и метеоролошких станица за аутоматско очитавање у реалном времену, што је пресудно за прецизније прогнозирање и благовремено проглашавање редовне и ванредне одбране од поплава", истакла је Кузмићева у интервјуу за Билтен Јавне установе "Воде Српске".

У погледу системског унапређења сектора вода, Кузмићева каже да Република Српска у наредном периоду мора да спроведе низ важних мјера, као што је повећање капацитета за пречишћавање комуналних и индустријских отпадних вода.

"У области заштите од вода морају се унаприједити капацитети за управљање ризицима. Изузетно је важно и јачање институционалних капацитета јер да би реализовали све неопходне мјере неопходан нам је и снажан институционални апарат способан да припреми, финансира и спроведе комплексне пројекте", истиче она.

Саво Минић

Република Српска

Саво Минић поднио оставку

Кузмићева наглашава да ослањање искључиво на буџетска средства није довољно за реализацију свих пројеката те да је неопходно и повлачење средстава из међународних фондова.

"Приоритет је максимизација коришћења грантова и повољних кредитних линија кроз инструменте као што је Инвестициони оквир за западни Балкан", навела је Кузмићева.

Кузмићева је истакла да су у министарству на чијем је челу, у ресору водопривреде, од укупно пет запослених три жене.

"У нашим институцијама жене нису само формално заступљене већ се налазе на одговорним позицијама у сектору вода", рекла је Кузмићева и додала да увијек постоји простор за ново јачања.

