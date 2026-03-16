Пореска продаје одузету имовину - како учествовати

АТВ

16.03.2026

09:57

Заплијењени Туарег
Фото: Пореска управа ФБиХ

Кантонална пореска канцеларија Тузла најавила је прву јавну аукцију заплијењене имовине ради намирења дужних пореских обавеза.

На јавној аукцији ће се наћи два моторна возила у власништву компаније "Адвансор Компани" д.о.о. Тузла, а ријеч је о теретном и путничком возилу.

Саво Минић

Република Српска

Саво Минић поднио оставку

Аукција ће се одржати у уторак, 17. марта у 10 сати, у згради Пореске управе ФБиХ – Кантоналне пореске канцеларије Тузла у Тузли, ул. Рударска 72.

На аукцији ће бити понуђен Форд Транзит из 2013. године, теретно возило бијеле боје запремине мотора 2.198 кубика и снаге 114 киловата, а његова почетна цијена је 8.100 КМ, док је за путничко возило црне боје, Волксваген Туарег из 2011. године, запремине мотора 2.967 кубика и снаге 150 киловата, почетна цијена 30.200 КМ.

Из Пореске управе истакли су да су понуђачи на аукцији дужни су уплатити депозит у износу од 10% од најниже цијене имовине за коју су заинтересовани.

hitna pomoc

Хроника

Украо возило Хитне помоћи, па слетио с пута

Депозити у готовом новцу уплаћују се на дан аукције (до износа од 5.000 КМ), а депозити који прелазе износ од 5.000 КМ плаћају се искључиво на подрачун Федералног министарства финансија – Пореска управа ФБиХ.

Више детаља погледајте на ОВОМ ЛИНКУ.

Више из рубрике

Беба

Друштво

Република Српска богатија за 24 мала становника

7 ч

0
Какво нас вријеме очекује данас?

Друштво

Какво нас вријеме очекује данас?

8 ч

0
Ако сумњате у себе урадите једну ствар: Славимо три велика свеца

Друштво

Ако сумњате у себе урадите једну ствар: Славимо три велика свеца

8 ч

0
Нафта

Друштво

Шта је заправо тај чувени барел нафте

17 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

30

Огласила се бањалучка полиција о наводном пресретању дјеце у Пријечанима

15

23

Каран: Минић ће поново бити премијер

15

19

ТикТок и Мета су намјерно ширили штетан садржај

15

18

Појавила се прва фотографија на којој су Ендру, Манделсон и Епстин заједно

15

17

Нова правила на пумпама, казне незамисливе за обичне смртнике

