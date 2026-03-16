Пореска продаје одузету имовину - како учествовати

Аутор:АТВ
16.03.2026
09:57
Коментари:0
Кантонална пореска канцеларија Тузла најавила је прву јавну аукцију заплијењене имовине ради намирења дужних пореских обавеза.
На јавној аукцији ће се наћи два моторна возила у власништву компаније "Адвансор Компани" д.о.о. Тузла, а ријеч је о теретном и путничком возилу.
Аукција ће се одржати у уторак, 17. марта у 10 сати, у згради Пореске управе ФБиХ – Кантоналне пореске канцеларије Тузла у Тузли, ул. Рударска 72.
На аукцији ће бити понуђен Форд Транзит из 2013. године, теретно возило бијеле боје запремине мотора 2.198 кубика и снаге 114 киловата, а његова почетна цијена је 8.100 КМ, док је за путничко возило црне боје, Волксваген Туарег из 2011. године, запремине мотора 2.967 кубика и снаге 150 киловата, почетна цијена 30.200 КМ.
Из Пореске управе истакли су да су понуђачи на аукцији дужни су уплатити депозит у износу од 10% од најниже цијене имовине за коју су заинтересовани.
Депозити у готовом новцу уплаћују се на дан аукције (до износа од 5.000 КМ), а депозити који прелазе износ од 5.000 КМ плаћају се искључиво на подрачун Федералног министарства финансија – Пореска управа ФБиХ.
Више детаља погледајте на ОВОМ ЛИНКУ.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
15
30
15
23
15
19
15
18
15
17
Тренутно на програму