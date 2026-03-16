Република Српска богатија за 24 мала становника

АТВ

16.03.2026

07:54

Фото: pexels/Daniel Reche

У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 24 бебе - 11 дјевојчица и 13 дјечака.

Највише беба рођено је у Бањалуци - шест, затим у Приједору и Добоју по четири, Бијељини три, Зворнику, Требињу и Градишци по двије, те у Невесињу једна беба, речено је Срни у породилиштима.

У Бањалуци су рођене двије дјевојчице и четири дјечака, у Приједору двије дјевојчице и два дјечака, Добоју дјевојчица и три дјечака, Бијељини три дјечака, Зворнику и Требињу по двије дјевојчице, а Градишци дјевојчица и дјечак.

У протекла 24 часа у породилиштима у Фочи и Источном Сарајеву није било порођаја.

