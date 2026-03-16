Супруга Дарка Лазића подијелила емотиван снимак са његовим братом: ''Не волим да се опраштам..''

16.03.2026

07:53

Катарина Лазић и Драган Лазић
Фото: katarinalazic_24/Instagram/Screenshot

Брат Дарка Лазића, Драган Лазић, прије пет дана изгубио је живот у 33. години у саобраћајној несрећи на мотору, када му је пут пресјекао ауто марке "цитроен".

Страшна вијест затекла је све, а Дарко и његова породица се не мире са овим губитком.

Монструму 17 година робије: Испливали језиви детаљи злостављања дјечака на Банији

Пјевач кроз објаве ових дана посебно истиче колико се тешко носи са овом празнином која је наступила са одласком његовог брата.

Његова супруга, Катарина Лазић, ових дана се није оглашавала на мрежама, а сада је пет дана послије смрти Дарковог брата одлучила да подијели изузетно емотиван снимак са њим.

Каћа је истакла да јој опраштање од вољених људи тешко пада.

На свом Инстаграм налогу подијелила је снимак са њене и Даркове свадбе на којем игра и грли се са Драганом као једну од најљепших успомена које има са њим.

Мистериозни случај нестанка дјевојке: Истрчала из стана, иза ње остао траг крви

- Никада нисам вољела да се опраштам од људи које волим преко Инстаграма. Они нису овдје, на мрежама. Они живе у нашим успоменама, мислима и срцима. Зато нисам жељела да се овдје опраштам. Неке ствари припадају срцу и тишини, а не објавама - написала је она.

Подсјетимо, Дарков кум је написао пјесму коју је посветио Драгану, што је фолкер подијелио на свом профилу.

- Оде ми брате без поздрава, био си Драгане анђео у свему, чуваће те Дарко од заборава, узе нам те Бог да служиш њему. Туга и бол испунише срце моје, између живота и смрти линија је танка, осташе без тебе дјевојчице твоје, супруга Ивана и наша мајка Бранка. Волио си живот, прелијепо пјевао, волио пецање, мотори ти били у души... 32 године о лијепом животу си снивао, греота брате смрт те прерано сруши. Дрхтао од туге, за тобом све поре, како да наставим када боли јако, са оцем нашим Миланом си горе, вољеће вас док живи ваш Дарко. С тобом се откинуо и дио мене, на мојој души су бескрајне ране, чуваћу те у срцу и све успомене и вољети док живим брате Драгане. Недостајаћеш ми на животној цести, једног дана ћемо се опет срести - гласили су стихови пјесме.

У току пресретање иранских дронова и ракета у УАЕ, преусмјерени летови у Дубаију

Подсјетимо, Драган је погинуо у саобраћајној несрећи у Владимирцима када се мотоцикл којим је он управљао сударио са путничким возилом. Околности под којима је дошло до удеса и даље се испитују, а Драган је преминуо у санитету, на путу ка болници, преноси Телеграф.рс.

