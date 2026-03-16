У току пресретање иранских дронова и ракета у УАЕ, преусмјерени летови у Дубаију

АТВ

16.03.2026

07:25

Фото: Tanjug/AP Photo/Fatima Shbair

Противваздушна одбрана Уједињених Арапских Емирата тренутно реагује на долазеће пријетње ракетама и дроновима из Ирана, саопштило је Министарство одбране те земље.

Министарство је у објави на платформи Икс навело да су звуци који се тренутно чују резултат пресретања ракета и дронова од стране система противваздушне одбране.

Аеродроми у Дубаију објавили су да ће неки летови са међународног аеродрома у том граду бити преусмјерени, након што је напад дроном изазвао пожар у близини објекта, преноси Ал Џазира.

Наведено је да ће летови бити преусмјерени на међународни аеродром Ал Мактум у Џебел Алију, преноси РТС.

Управа цивилног ваздухопловства Дубаија претходно је објавила да су летови на међународном аеродрому у Дубаију, једном од најпрометнијих на свијету, привремено обустављени као мјера предострожности.

Пожар, који је након напада дрона на аеродрому избио на резервоару за гориво, у међувремену је локализован.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

