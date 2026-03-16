У току пресретање иранских дронова и ракета у УАЕ, преусмјерени летови у Дубаију

Аутор:АТВ
16.03.2026
07:25
Противваздушна одбрана Уједињених Арапских Емирата тренутно реагује на долазеће пријетње ракетама и дроновима из Ирана, саопштило је Министарство одбране те земље.
Министарство је у објави на платформи Икс навело да су звуци који се тренутно чују резултат пресретања ракета и дронова од стране система противваздушне одбране.
Аеродроми у Дубаију објавили су да ће неки летови са међународног аеродрома у том граду бити преусмјерени, након што је напад дроном изазвао пожар у близини објекта, преноси Ал Џазира.
Наведено је да ће летови бити преусмјерени на међународни аеродром Ал Мактум у Џебел Алију, преноси РТС.
Управа цивилног ваздухопловства Дубаија претходно је објавила да су летови на међународном аеродрому у Дубаију, једном од најпрометнијих на свијету, привремено обустављени као мјера предострожности.
Пожар, који је након напада дрона на аеродрому избио на резервоару за гориво, у међувремену је локализован.
